В финал Олимпийских игр-2018 пробились казахстанские фристайлисты
9 февраля 2018, 10:15
Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков с первой попытки получили путевку в финал.
Казахстанские фристайлисты начали своё выступление в квалификации могула на Играх в Пхёнчхане, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Национального Олимпийского комитета РК.
Юлия Галышева уверенно прошла спуск, набрав 76.36 балла (7 место), что позволило ей пройти в финал. К сожалению, туда не пробилась Аяулым Амренова, набравшая всего 52.78 балла (26 место).
У мужчин Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков с первой попытки получили путевку в финал. Дмитрий набрал 81.23 балла (3 место), а Павел - 79.98 балла (7 место).
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Фото: olympic.kz
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