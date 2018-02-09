В финал Олимпийских игр-2018 пробились казахстанские фристайлисты

Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков с первой попытки получили путевку в финал.

Казахстанские фристайлисты начали своё выступление в квалификации могула на Играх в Пхёнчхане, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Национального Олимпийского комитета РК.

Юлия Галышева уверенно прошла спуск, набрав 76.36 балла (7 место), что позволило ей пройти в финал. К сожалению, туда не пробилась Аяулым Амренова, набравшая всего 52.78 балла (26 место).

У мужчин Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков с первой попытки получили путевку в финал. Дмитрий набрал 81.23 балла (3 место), а Павел - 79.98 балла (7 место).

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Фото: olympic.kz