Функция аккредитации медицинских организаций передана от Комитета охраны общественного здоровья в РЦРЗ

С 2018 года функция аккредитации медицинских организаций передана от государственного органа (Комитета охраны общественного здоровья, далее - КООЗ МЗ РК,) в квазигосударственный сектор (Республиканский центр развития здравоохранения, далее - РЦРЗ). Решение об аккредитации РЦРЗ в качестве аккредитующего органа принято Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг МЗ РК 14 декабря 2017 года, на основании которого 23 января 2018 года КООЗ МЗ РК издал соответствующее свидетельство об аккредитации РЦРЗ сроком на пять лет.

Система аккредитации в Казахстане выстроена согласно мировым требованиям: Международным обществом по качеству и безопасности в здравоохранении (International Society for Quality in Health Care, ISQua) аккредитован Центр аккредитации Республиканского центра развития здравоохранения в качестве аккредитующего органа; дважды сертифицированы национальные стандарты аккредитации; сертифицирована программа подготовки аудиторов по аккредитации по стандартам ISQua.

Внедрены национальные стандарты аккредитации для стационарных, амбулаторных организаций, станций скорой медицинской помощи, организаций восстановительного лечения и медицинской реабилитации, паллиативной помощи и сестринского ухода, центров крови. Раз в несколько лет стандарты подлежат пересмотру, и в 2018 году ожидается утверждение третьей редакции национальных стандартов. С связи с чем будет проведено масштабное обучение медицинских организаций и аудиторов обновленным требованиям проведения внешней комплексной оценки. После аккредитации медицинские организации подлежат постаккредитационному мониторингу.

На сегодня в Казахстане аккредитовано 592 организации, что составляет 11% от общего количества медицинских организаций. При этом основная доля аккредитованных организаций являются государственными - 444 организаций (75%) и лишь 148 (25%) - частными. Низкое число аккредитованных организаций связано с тем, что до 2018 года аккредитация проводилась в качестве бесплатной государственной услуги, с выделением ограниченного республиканского бюджета на аккредитацию не более 180 организаций в год. В связи с передачей функции, с 2018 года снято ограничение по количеству подлежащих аккредитации организаций, и услуга по аккредитации будет оказана за счет средств организаций здравоохранения и иных незапрещенных источников. Со стоимостью услуг по прохождению аккредитации можно ознакомиться на сайте Республиканского центра развития здравоохранения по ссылке http://www.rcrz.kz/index.php/ru/2017-03-12-10-51-14/akkreditatsiya-med-organizatsij. Заявки на аккредитацию согласно требованиям приказа министра здравоохранения №127 от медицинских организации принимаются по эл. адресу office@rcrz.kz. В течение 2018 года будет внедрен автоматизированный процесс заявки.

Участие медицинских организаций в аккредитации позволяет создать конкуренцию на рынке медицинских услуг на основе качества и безопасности медицинской помощи. Аккредитованные медицинские организации имеют преимущественное право в получении государственного заказа на оказание услуг в рамках гарантированного объема медицинской помощи, в том числе в системе социального медицинского страхования.