Сестра Ким Чен Ына может пригласить президента Южной Кореи посетить КНДР

Это может произойти во время запланированной встречи президента с представителями делегации КНДР на Олимпийских играх.

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына может пригласить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина посетить КНДР позднее в текущем году. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на дипломатические источники, знакомые с намерениями КНДР, передает ТАСС.

По их данным, существует "хороший шанс", что младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон пригласит Мун Чжэ Ина посетить Пхеньян "когда-нибудь в этом году". Это может произойти во время запланированной на субботу встречи президента с представителями делегации КНДР на Олимпийских играх в Пхёнчхане.