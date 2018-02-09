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Сестра Ким Чен Ына может пригласить президента Южной Кореи посетить КНДР

9 февраля 2018, 10:20

Это может произойти во время запланированной встречи президента с представителями делегации КНДР на Олимпийских играх.

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына может пригласить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина посетить КНДР позднее в текущем году. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на дипломатические источники, знакомые с намерениями КНДР, передает ТАСС.

По их данным, существует "хороший шанс", что младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон пригласит Мун Чжэ Ина посетить Пхеньян "когда-нибудь в этом году". Это может произойти во время запланированной на субботу встречи президента с представителями делегации КНДР на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Потенциально визит Мун Чжэ Ина в КНДР может состояться 15 августа - в праздник в честь освобождения Кореи от японского колониального господства в 1945 году. Этот день отмечается как в КНДР, так и в Южной Корее. В

Встреча с делегацией будет проходить в формате официального завтрака, который носит гораздо менее формальный характер, чем другие подобные мероприятия. В иных случаях единственным, кому было бы разрешено общаться с президентом, являлся бы номинальный глава КНДР Ким Ён Нам, возглавляющий делегацию. Однако менее протокольный формат встречи предоставит Ким Ё Чжон больше свободы в плане общения с представителями Южной Кореи, указывает телеканал.

Делегация КНДР прибудет в Южную Корею в пятницу. Ким Ё Чжон, которая занимает пост заместителя начальника отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи, входит в ее состав.

В начале года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов консультаций в пограничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации спортсменов, чиновников и артистов из КНДР на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

Фото: © AP Photo/Ahn Young-joon


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