Сборная Казахстана сыграла исторический матч в Чемпионате Европы по футзалу

В последние годы казахстанско-испанское противостояние в европейском футзале превратилось в одно из самых принципиальных и частых.

В полуфинале Чемпионата Европы по футзалу сборная Казахстана сыграла исторический и невероятный по драматургии матч против одной из сильнейших команд мира, пишет Prosports.kz.

Сборная Казахстана по ходу нынешнего турнира уже преодолела сопротивление таких команд, как Польша (5:1), Россия (1:1) и Сербия (3:1). Испанцы оставили позади себя Францию (4:4), Азербайджан (1:0) и Украину (1:0).

В составе пиренейцев были потери в лице игрока «Барселоны» Серхио Лосано. В команде Какау еще на старте турнира выбыл Лео, а во втором матче с переломом отыграл Альберт Акбаликов, после игры с Россией также отправившийся в лазарет.

В последние годы казахстанско-испанское противостояние в европейском футзале превратилось в одно из самых принципиальных и частых. Это касается как клубного футзала, так и матчей национальных команд. Сборная Испании в 2016 году дважды обыграла Казахстан, но дистанция по уровню сопротивления с каждым разом сокращалась. Кроме того, клубная дуэль «Интера» и «Кайрата» (в составах которых много игроков сборных) в прошлом году была едва ли не главным событием в Кубке УЕФА.

Ну и в качестве индивидуальной дуэли стоит отметить вратарей – Пако Седано и Игиту, лучших голкиперов мирового футзала последних трех лет. Казахстан весьма уверенно начал поединок, и уже на первых минутах Серик Жаманкулов находясь на ударной позиции в первый раз проверил Седано. Вскоре уже Сулейменов оказался в удобном положении, но Пако вовремя сблизился и снова выручил. Команда Какау владела инициативой, поэтому гол с ее стороны был вполне логичен. Дуглас и Тайнан идеально сыграли в дуэте, и последний забил свой очередной мяч на ЕВРО-2018.

На 12-й минуте игроки «Интера» Карлос Ортис и Пола эффективно разыграли аут, и лишь блистательная реакция Игиты помогла избежать пропущенного мяча. На 16-й минуте Испания все-таки отыгралась. После розыгрыша углового Чингиз Есенаманов пытаясь прервать передачу срезал мяч в свои ворота - крайне обидный гол для нашей сборной. Но еще более нелогичным и несправедливым показался мяч Тольры, забитый за минуту до перерыва - Казахстан выглядел лучше, но неожиданно пропустил дважды подряд.

Характерной особенностью первого тайма были предельная жесткость и эмоциональность с обеих сторон, что в итоге вылилось сразу в несколько желтых карточек.

В начале второго тайма Дуглас и Тайнан снова разыграли молниеносную атаку, но 14-й номер сборной Казахстана угодил в Пако Седано. Однако, когда не ладится у полевых, в нашей сборной всегда может прийти на помощь Игита. Вратарь «Кайрата» нанес фирменный удар с центра площадки и сравнял счет. Стоит отметить, что его партнеры при этом выполнили подготовительную работу, в какой-то степени дезориентировав вратаря соперника.

Буквально спустя минуту Дуглас вновь блистательно обыграл соперника и выкатил мяч на Павла Таку поразившего ворота Седано первым касанием.

Качельная игра продолжалась и естественно Испания не спешила опускать руки. Пиренейцы по-прежнему эффективно действовали на стандартах, что помогло Хоселито поразить фактически пустые ворота и сравнять счет – 3:3. А затем Пола воспользовался досадной ошибкой Нургожина и вывел свою команду вперед.

Но ощущения безнадежности в отношении сборной Казахстана все равно не возникало, и такой матч определенно не мог обойтись без гола Дугласа - одного из лучших игроков турнира. Защитник ярко продемонстрировал все свои сильнейшие стороны, как в обороне, так и в атаке. Дуглас спас сборную и перевел игру в овер-тайм.

Но, справедливости ради, в первом дополнительном тайме преимущество испанцев выглядело очевидным, и Мигелин практически весь матч «молчавший», создал гол из ничего. Дальний удар живой легенды испанского футзала к сожалению, оказался неразрешимой задачей для Игиты.

Казалось, всего 5 минут во втором овер-тайме это ничтожно мало, чтобы отыграться, но этого хватило нашей сборной. Тайнан разрезал сквозной передачей всю оборону испанцев, и Серик Жаманкулов напомнил, что он был одним из героев и прошлого ЕВРО – 5:5!

Самый результативный, а также однозначно самый красочный и захватывающий матч нынешнего чемпионата Европы завершился драматичной серией пенальти.

Тайнан не реализовал наш первый удар, в то время как у испанцев все три исполнителя оказались точны. Теперь дистанция между сборными Испании и Казахстана не просто сократилась, мы стали абсолютно равными соперниками. Сборной Казахстана непременно стоит поаплодировать, это было незабываемо!

10 февраля в матче за третье место наша национальная дружина сразится с Россией. Но при любом исходе завершаюшей игры ЕВРО-2018, команда Какау вернется на родине в статусе героев.

Чемпионат Европы-2018. 1/2 финала

Казахстан 5:5 (1:3 по пенальти) Испания

Голы: Тайнан 8, Игита 26, Таку 26, Дуглас 39, Жаманкулов 48 – Есенаманов 16 (автогол), Тольра 19, Хоселито 29, Пола 34, Мигелин 43

Казахстан: Игита (В), Тайнан, Чингиз Есенаманов, Дуглас Джуниор, Даурен Нургожин, Григорий Шамро (В), Александр Довгань, Серик Жаманкулов, Динмухамбет Сулейменов (К), Михаил Першин, Павел Таку, Даурен Турсагулов, Биржан Оразов. Испания: Пако Седано (В), Ортис (К) Пола, Мигелин, Алекс, Хесус Херреро (В), Марк Тольра, Бебе, Адольфо, Солано, Лин, Серхио Лозано, Рафа Усин, Хоселито.

8 февраля, Любляна, «Арена Стожице»

Фото: prosports.kz