Интересные факты об Олимпиаде-2018 в Пхенчхане

Южнокорейский Пхенчхан впервые проводит Зимние Олимпийские игры. Пхёнчхан дважды был кандидатом на проведение Зимних Олимпийских игр - 2010 и 2014 годов. Более 91% местного населения поддержало проведение Игр., передает Zakon.kz.

Пхенчхан расположен на склонах гор Тхэбэксан в центре провинции Канвондо. Более 80% территории это скалистые горы.

Объекты Олимпиады расположены в двух кластерах для горных видов спорта и ледовых видов. Олимпийская деревня также разбита на двое. В горной местности заселились горнолыжники, биатлонисты, бобслеисты, саночникы, скелетонисты, сноубордисты, фристайлисты и лыжники. В побережной хоккеисты, фигуристы, керлингисты, конькобежцы и шорт-трекисты.

В 2013 году Пхенчхане прошли Специальные Всемирные Зимние Олимпийские Игры для людей и ограниченными умственными возможностями.

Белая Олимпиада-2018 года стала самой многочисленной по числу участников. В играх участие примут 2925 спортсменов из 92 стран. Самую большую команду олимпийцев представили США - 242 спортсмена. В команде страны-хозяйки Игр насчитывается 144 спортсмена. Сборная Казахстана будет представлена 46 спортсменами в 9 видах спорта. Общее количество завоеванных лицензий 57.

Талисманом игр в Пхенчхане является белый тигр Сухоран. Согласно корейской мифологии он символизирует доверие, силу и защиту. Талисманом Параолимпийских игр стал медведь Бандаби. Он символизирует сильную волю и мужество.

Стоимость билетов на Игры начинается от $17 до $1500. Более 70% билетов были распроданы за месяц до начала игр по лотерейной схеме, заявкам и прямым продажам.

Ограниченное количество билетов еще осталось в кассах. По его информации, оргкомитет Олимпийских игр в последние перед началом игр дни продавались по 4 тыс. билетов в день. Билеты на церемонию открытия, фигурное катание и финал хоккейного дерби можно приобрести у спекулянтов, маскирующихся под зрителей.

Информации о том, сколько туристов прибыло в страну Утренней свежести, для посещения соревнований пока нет. Но ранее сообщалось, что власти корейской республики запретили въезд в страну 36 тыс. иностранцев по соображениям безопасности. За день до начала игр, огромного количества туристом на улицах города не наблюдается.

В Пхёнчхане будут разыграны 102 комплекта медалей. В программу зимней Олимпиады добавлены шесть дисциплин - биг- эйр в сноуборде среди мужчин и женщин, масс-старт в конькобежном спорте среди мужчин и женщин, дабл-микст в керлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте. Исключены две дисциплины - параллельный слалом в сноуборде среди мужчин и женщин.

Все новости по теме читайте здесь.