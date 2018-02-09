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Количество сделок купли-продажи жилья в январе 2018 года составило 16 380

 

В январе 2018 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 16 380 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 13,3%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь 2018 года по сравнению c соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 1,2 %.

 

Сделки купли-продажи жилья

в процентах, прирост +, снижение -

Область

Количество

сделок

купли-продажи

за январь

из них:

январь 2018 г. к

индивидуаль-

ные дома

квартиры в

много-

квартирных

домах

декабрю

2017г.

январю

2017г.

Республика Казахстан

16380

4498

11882

-13,3

1,2

Акмолинская

652

255

397

-35,8

-10,2

Актюбинская

925

196

729

2,5

21,2

Алматинская

974

658

316

-19,0

-9,0

Атырауская

407

153

254

-51,1

37,0

Западно-Казахстанская

616

193

423

-16,6

31,6

Жамбылская

553

292

261

-9,6

-7,1

Карагандинская

1787

269

1518

-1,5

8,9

Костанайская

872

218

654

-16,8

16,0

Кызылординская

322

169

153

-4,7

19,7

Мангистауская

792

182

610

-26,5

-16,8

Южно-Казахстанская

1486

803

683

-6,1

11,6

Павлодарская

556

102

454

-35,3

-30,9

Северо-Казахстанская

433

208

225

-21,1

-4,0

Восточно-Казахстанская

1153

385

768

-24,2

3,6

г. Астана

2501

85

2416

3,2

-0,8

г. Алматы

2351

330

2021

-1,4

-3,5

 

Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 05.02.2018г.

 

9 февраля 2018, 10:40
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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