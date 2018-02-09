Количество сделок купли-продажи жилья в январе 2018 года составило 16 380

В январе 2018 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 16 380 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 13,3%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь 2018 года по сравнению c соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 1,2 %.

Сделки купли-продажи жилья в процентах, прирост +, снижение - Область Количество сделок купли-продажи за январь из них: январь 2018 г. к индивидуаль- ные дома квартиры в много- квартирных домах декабрю 2017г. январю 2017г. Республика Казахстан 16380 4498 11882 -13,3 1,2 Акмолинская 652 255 397 -35,8 -10,2 Актюбинская 925 196 729 2,5 21,2 Алматинская 974 658 316 -19,0 -9,0 Атырауская 407 153 254 -51,1 37,0 Западно-Казахстанская 616 193 423 -16,6 31,6 Жамбылская 553 292 261 -9,6 -7,1 Карагандинская 1787 269 1518 -1,5 8,9 Костанайская 872 218 654 -16,8 16,0 Кызылординская 322 169 153 -4,7 19,7 Мангистауская 792 182 610 -26,5 -16,8 Южно-Казахстанская 1486 803 683 -6,1 11,6 Павлодарская 556 102 454 -35,3 -30,9 Северо-Казахстанская 433 208 225 -21,1 -4,0 Восточно-Казахстанская 1153 385 768 -24,2 3,6 г. Астана 2501 85 2416 3,2 -0,8 г. Алматы 2351 330 2021 -1,4 -3,5

Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 05.02.2018г.