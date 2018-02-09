Количество сделок купли-продажи жилья в январе 2018 года составило 16 380
В январе 2018 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 16 380 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 13,3%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь 2018 года по сравнению c соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 1,2 %.
|
Сделки купли-продажи жилья
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
Область
|
Количество
сделок
купли-продажи
за январь
|
из них:
|
январь 2018 г. к
|
индивидуаль-
ные дома
|
квартиры в
много-
квартирных
домах
|
декабрю
2017г.
|
январю
2017г.
|
Республика Казахстан
|
16380
|
4498
|
11882
|
-13,3
|
1,2
|
Акмолинская
|
652
|
255
|
397
|
-35,8
|
-10,2
|
Актюбинская
|
925
|
196
|
729
|
2,5
|
21,2
|
Алматинская
|
974
|
658
|
316
|
-19,0
|
-9,0
|
Атырауская
|
407
|
153
|
254
|
-51,1
|
37,0
|
Западно-Казахстанская
|
616
|
193
|
423
|
-16,6
|
31,6
|
Жамбылская
|
553
|
292
|
261
|
-9,6
|
-7,1
|
Карагандинская
|
1787
|
269
|
1518
|
-1,5
|
8,9
|
Костанайская
|
872
|
218
|
654
|
-16,8
|
16,0
|
Кызылординская
|
322
|
169
|
153
|
-4,7
|
19,7
|
Мангистауская
|
792
|
182
|
610
|
-26,5
|
-16,8
|
Южно-Казахстанская
|
1486
|
803
|
683
|
-6,1
|
11,6
|
Павлодарская
|
556
|
102
|
454
|
-35,3
|
-30,9
|
Северо-Казахстанская
|
433
|
208
|
225
|
-21,1
|
-4,0
|
Восточно-Казахстанская
|
1153
|
385
|
768
|
-24,2
|
3,6
|
г. Астана
|
2501
|
85
|
2416
|
3,2
|
-0,8
|
г. Алматы
|
2351
|
330
|
2021
|
-1,4
|
-3,5
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 05.02.2018г.
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