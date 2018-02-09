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Изменение цен на рынке жилья в январе 2018 года

 

В январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем цены перепродажи благоустроенного жилья повысились на 0,1%, неблагоустроенного - снизились на 0,2%, продажи нового - не изменились. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,3%.

 

Изменение цен на рынке жилья

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,

прирост +, снижение -

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Январь 2018г.

Продажа нового жилья

4,4

7,1

12,1

9,6

11,5

15,8

-3,6

1,3

0,0

Перепродажа благоустроенного жилья

5,1

4,3

16,8

13,8

17,6

9,1

-0,7

-1,6

0,1

 

Цены на рынке жилья

в процентах, прирост +, снижение -

 

Цена

за 1 кв.м,

тенге

Январь 2018г. к

декабрю

2017г.

январю

2017г.

декабрю

2015г.

Продажа нового жилья

260 203*

0,0

1,2

-2,4

Перепродажа благоустроенного жилья

185 942

0,1

-1,3

-2,2

Перепродажа неблагоустроенного жилья

114 273

-0,2

-1,0

2,6

Арендная плата за благоустроенное жилье

1 333

0,3

3,6

3,9

*Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.

 

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Методологические пояснения:

Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.

 

9 февраля 2018, 10:38
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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