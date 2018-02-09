Изменение цен на рынке жилья в январе 2018 года

В январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем цены перепродажи благоустроенного жилья повысились на 0,1%, неблагоустроенного - снизились на 0,2%, продажи нового - не изменились. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,3%.

Изменение цен на рынке жилья на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост +, снижение - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Январь 2018г. Продажа нового жилья 4,4 7,1 12,1 9,6 11,5 15,8 -3,6 1,3 0,0 Перепродажа благоустроенного жилья 5,1 4,3 16,8 13,8 17,6 9,1 -0,7 -1,6 0,1

Цены на рынке жилья в процентах, прирост +, снижение - Цена за 1 кв.м, тенге Январь 2018г. к декабрю 2017г. январю 2017г. декабрю 2015г. Продажа нового жилья 260 203*⁾ 0,0 1,2 -2,4 Перепродажа благоустроенного жилья 185 942 0,1 -1,3 -2,2 Перепродажа неблагоустроенного жилья 114 273 -0,2 -1,0 2,6 Арендная плата за благоустроенное жилье 1 333 0,3 3,6 3,9 *⁾Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.

Методологические пояснения:

Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.