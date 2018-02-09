Изменение цен на рынке жилья в январе 2018 года
В январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем цены перепродажи благоустроенного жилья повысились на 0,1%, неблагоустроенного - снизились на 0,2%, продажи нового - не изменились. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,3%.
|
Изменение цен на рынке жилья
|
на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,
|
прирост +, снижение -
|
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
Январь 2018г.
|
Продажа нового жилья
|
4,4
|
7,1
|
12,1
|
9,6
|
11,5
|
15,8
|
-3,6
|
1,3
|
0,0
|
Перепродажа благоустроенного жилья
|
5,1
|
4,3
|
16,8
|
13,8
|
17,6
|
9,1
|
-0,7
|
-1,6
|
0,1
|
Цены на рынке жилья
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Цена
за 1 кв.м,
тенге
|
Январь 2018г. к
|
декабрю
2017г.
|
январю
2017г.
|
декабрю
2015г.
|
Продажа нового жилья
|
260 203*⁾
|
0,0
|
1,2
|
-2,4
|
Перепродажа благоустроенного жилья
|
185 942
|
0,1
|
-1,3
|
-2,2
|
Перепродажа неблагоустроенного жилья
|
114 273
|
-0,2
|
-1,0
|
2,6
|
Арендная плата за благоустроенное жилье
|
1 333
|
0,3
|
3,6
|
3,9
|
*⁾Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.
Методологические пояснения:
Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.
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