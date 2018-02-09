Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе 2018 года
В январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года цены предприятий-производителей в горнодобывающей промышленности повысились на 0,4%, обрабатывающей - на 2,6%. Цены на промышленную продукцию стали выше на 0,9%, услуги промышленного характера - на 6,3%.
|
Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Январь 2018г. к
|
декабрю
2017г.
|
январю
2017г.
|
декабрю
2015г.
|
Промышленная продукция,
включая услуги промышленного характера
|
1,4
|
12,2
|
37,6
|
Промышленная продукция
|
0,9
|
12,4
|
40,0
|
Средства производства
|
0,8
|
22,1
|
31,9
|
Продукция промежуточного потребления
|
1,1
|
13,8
|
45,3
|
Потребительские товары
|
-0,2
|
2,7
|
14,6
|
Услуги промышленного характера
|
6,3
|
11,1
|
17,8
За прошедший месяц цены предприятий-производителей на уголь стали выше на 6%, топливо дизельное - на 1,4%, мазут - на 0,7%, нефть, бензин и металлические руды - по 0,3%, на пропан и бутан сжиженные - ниже на 0,3%.
Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 16,4%, прокат черных металлов - на 3,5%, свинец - на 1,1%, их снижение - на алюминий на 3,4%, цинк - на 2,3%, благородные металлы - на 2%, медь - на 0,5%.
Повышение цен производителей наблюдалось на чай на 2,2%, масло растительное - на 1,9%, молочные продукты - на 1,1%, рис - на 0,5%, их снижение - на муку пшеничную на 2,2%, крупы - на 1,4%, сахар - на 1,2%.
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