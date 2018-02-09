Зарплаты в сфере здравоохранения и соцуслуг выросли менее чем на 1%, а их покупательская способность упала на 6%

В последнем квартале прошлого года среднемесячная заработная плата сотрудников сферы здравоохранения и социальных услуг составляла всего 116,4 тысячи тенге - на 0,7% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. С учетом инфляции, покупательская способность заработных плат в секторе сократилась на 6,3%.

Для сравнения, в целом по РК средняя зарплата достигала в IV квартале 163,7 тыс. тг - плюс 5,9% год-к-году, со снижением покупательской способности на 1,4% за год.

Самые высокие зарплаты в сфере здравоохранения и соцуслуг зафиксированы в Астане (179,9 тыс. тг, +1,5% за год), Алматы (137,8 тыс. тг, +1,6%), и Атырауской области (129,6 тыс. тг, -1,9%).

В целом, годовое снижение заработных плат врачей и прочего медперсонала зафиксировано в 8 регионах.

По итогам всего прошлого года средняя зарплата в сфере здравоохранения и соцуслуг составляла 109,1 тыс. тг - на 2,9% больше, чем в 2016. Снижение покупательской способности зарплат в секторе составляло почти 5%.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в сфере предоставления социальных услуг с обеспечением проживания - всего 76 тысяч тенге, +0,4% за год, со снижением покупательской способности сразу на 6,5%.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов выступил за дифференцированную оплату труда для стимулирования медработников, сообщает МИА «Казинформ». Методические рекомендации по такой оплате разработаны Минздравом и направлены в регионы. Проводится обучение.

Министр отметил, что размер зарплаты является одним из основных показателей эффективности менеджмента. В стратегических планах он учитывается, как KPI. По словам Биртанова, среднемесячная зарплата врача по республике составила 159 тысяч тенге, а номинальная зарплата работников по экономике - 148 тысяч тенге, то есть соотношение по республике - 1,1 к 1. Согласно госпрограмме «Денсаулық», целевой показатель к 2019 году также был 1 к 1. Вместе с тем министр отметил, что в странах ОЭСР показатель средней зарплаты медработников на основе паритета покупательской способности составляет 3 к 1 к средней зарплате по экономике.

Примечательно, что при этом услуги в сфере здравоохранения заметно растут. Так, услуги врачей-специалистов в амбулаториях подорожали год-к-году на 6,6% по итогам января текущего года, первичный прием к врачу - сразу на 9,2%, услуги медлабораторий - на 7,3%, санаториев - на 5,8%.