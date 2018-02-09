В Рио-де-Жанейро начинается карнавал, который должен привлечь в город до 1,5 млн туристов

Официальное открытие карнавала состоится в пятницу в Рио-де-Жанейро. По прогнозам местных властей, шоу должно привлечь в бразильский город до 1,5 млн туристов и принести ему доход в размере более миллиарда долларов, передает ТАСС.

По традиции начало праздника будет отсчитываться с того момента, как символический, украшенный блестящими камнями ключ от Рио-де-Жанейро будет передан королю Момо - хозяину праздника, на роль которого специальное жюри ежегодно избирает высокого и тучного мужчину. В торжественном событии примут участие еще несколько важных для культуры этого представления персонажей. Речь идет, в частности, о королеве карнавала, которая появится в сопровождении первой и второй принцесс. Эти роли также распределяют между претендентками путем голосования.

Мэр-пастор и возвращение к традициям

Главной интригой торжественной церемонии открытия карнавала в этом году, как и в прошлом, вопрос об участии в ней мэра Рио-де-Жанейро Марселу Кривеллы - бывшего пастора евангелической церкви, вступившего в должность в январе 2017 года. Негативное отношение градоначальника к празднику, который имеет языческое происхождение и сопровождается танцами в откровенных нарядах, широко обсуждалось в бразильском обществе. На протяжении десятков лет ключ от Рио-де-Жанейро королю Момо вручал именно мэр, но в феврале 2017 года Кривелла нарушил традицию. После долгих колебаний и противоречивых заявлений о возможности своего участия градоначальник не появился на открытии карнавала.

Однако в этом году источники в мэрии сообщили, что ключ от города королю Момо будет передавать именно Кривелла. Церемония запланирована на 11:00 по местному времени (16:00 мск). И если не случится ничего непредвиденного, можно будет констатировать, что градоначальник принял решение вернуться к традициям.

Центральное событие карнавала в Рио-де-Жанейро конкурс-парад школ самбы, который проходит на самбодроме "Маркиз де Сапукаи" - вытянутой на 700 метров площадке с трибунами по обеим сторонам. Участвующие в соревновании коллективы, по аналогии с футбольными командами, делятся на лиги, высшая из которых - Специальная лига. Именно ее представители - 12 школ самбы, ежегодно борются за звание победителя парада.

При этом, согласно установившейся в Рио-де-Жанейро традиции, массовые костюмированные парады начали проходить на проспектах, набережных и площадях города еще за несколько дней до официального начала праздника. Эти шествия называют "уличным карнавалом", их отличает большая демократичность и доступность по сравнению с шоу на самбодроме.

Избежать новых трагедий

Одним из нововведений нынешнего карнавала в Рио-де-Жанейро станет инициированная местными властями проверка его участников на трезвость. Ее цель состоит в том, чтобы избежать повторения несчастных случаев, произошедших во время конкурса-парада школ самбы в прошлом году. Инициатива коснется лишь одной категории выступающих - водителей "аллегорических повозок", - то есть украшенных скульптурами подиумов на колесах, на которых танцуют участники представления. В прошлом году одна из этих движущихся конструкций в самый разгар карнавала потеряла управление и врезалась в ограждение.

Несколько человек оказались зажаты между повозкой и решеткой, которая отделяла трибуны от пространства, предназначенного для прохождения танцоров. В общей сложности пострадали 20 человек. Несмотря на ЧП, было решено продолжить мероприятие. Через несколько недель стало известно, что одна из пострадавших - ведущая местной радиостанции - скончалась в больнице.

Представители Независимой лиги школ самбы (Liesa), отвечающей за проведение шоу, поддержали инициативу городских властей о проверках на трезвость. Председатель этой организации Жоржи Кастаньейра отметил, что "все, что направлено на обеспечение безопасности шоу и не лишено здравого смысла, является положительным моментом".

Полтора миллиона туристов и миллиард долларов

Ежегодно карнавал приносит в бюджет Бразилии дополнительный доход за счет значительного увеличения числа туристов. Как ожидается, открывающийся в пятницу праздник не станет исключением. По прогнозам мэра Рио-де-Жанейро, в 2018 году карнавал в этом городе посетят около 1,5 млн туристов - на 400 тыс. больше, чем годом ранее. Общее число гостей праздника, как туристов, так и местных жителей, должно превысить 6 млн человек.

В свою очередь руководитель компании Riotu, которая является структурой Рио-де-Жанейро, Марселу Алвес сообщил, что карнавал должен принести городу 3,5 млрд реалов ($1,1 млрд) дохода. В прошлом году аналогичный показатель составил 3 млрд реалов ($930 млн).

Фото: © AP Photo/Felipe Dana