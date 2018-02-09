Казахстанцы отправили за рубеж в 2017 году почти полтриллиона тенге, на 30% больше, чем годом ранее

Объем средств, отправленных из РК за рубеж через различные системы международных денежных переводов, составил за январь-декабрь 2017 года 496,6 млрд тг, что на 29,9% больше, чем в 2016 году. Показатели 2016 года в свою очередь обгоняли 2015 на 14,1%, и достигли 382,2 млрд тг.

Количество транзакций выросло на 17%, до 2,5 млн. Годом ранее количество транзакций составляло 2,1 миллиона.

Средний чек одного перевода увеличился за год со 178,9 тыс. тг до 198,7 тыс. тг, на 11,1%.

Среди систем денежных переводов самый большой объем по итогам 2017 года - у Золотой Короны: 253,5 млрд тг, рост за год - на 68,5%. Доля от РК увеличилась с 39,4% до 51%.

Также в тройку лидеров входят Western Union - 79,8 млрд тг (рост за год на 1,9%) и Юнистрим - 53 млрд тг (рост за год на 28,8%).

По количеству транзакций также лидирует Золотая корона - 1,2 млн транзакций, рост за год на 17%. Доля от РК выросла с 42,6% до 48,3%.

Следом идут Western Union (294,3 тыс., рост за год на 12%) и Юнистрим (282,8 тыс., рост на 21,2%).

Больше всего денежных переводов из РК было отправлено в Российскую Федерацию - 38,6% от всего объема, следом Узбекистан - 18% и Кыргызстан - 8,6%.