Куда уходит более половины экспорта из Казахстана

По итогам 11 месяцев прошлого года товарооборот РК достиг 69,5 млрд долл США - на 25,1% больше, чем годом ранее. Из них 38,8% пришлось на страны Евросоюза. В ЕС из РК отправлено 50,7% всех экспортных объемов Казахстана - на 21,8 млрд долл, +31% год-к-году. Импорт из стран Евросоюза занял 19,3% от всей ввозимой в РК продукции - это товары на 5,1 млрд долл США, на 1,8% меньше, чем годом ранее, передает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Отношения с ЕС укрепляются. Так, 2 февраля текущего года депутаты Сабора Хорватии единогласно ратифицировали Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом. Соглашение охватывает 29 сфер казахстанско-европейского сотрудничества, включая безопасность, экономику, торговлю, инвестиции, финансы, здравоохранение и другие области. Хорватские парламентарии также единогласно ратифицировали Конвенцию для избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов на доходы между Правительствами Казахстана и Хорватии. Документ призван способствовать расширению делового сотрудничества между двумя странами.

Лидируют по объемам товарооборота с РК, среди стран ЕС, Италия (31,6% оборота с Евросоюзом), Нидерланды (16,8% оборота) и Франция (11,6% оборота). Примечательно, что эта тройка в лидерах за счет экспорта из РК. По импорту в Казахстан среди стран ЕС с большим отрывом лидирует Германия - 26,2% от всех ввезенных из Евросоюза товаров. Германия занимает четвертое место среди стран ЕС по объемам товарооборота с РК (6,4%).

За 2017 года РК экспортировал в Италию товаров на 8,7 млрд долл (+15,9% за год), импортировал - на 945 млн долл (+13,1% к прошлому году).

В Италию, как и в прочие страны из тройки европейских лидеров по товарообороту, Казахстан поставляет в первую очередь сырую нефть и нефтепродукты (97,5% от экспорта в денежном выражении по итогам 2017 года). Также среди самых значимых экспортных позиций - пшеница, ферросплавы и алюминий.

Импортирует РК из Италии краны, клапаны и вентили (10,4% импорта в деньгах за январь-декабрь 2017), трубы из черных металлов (8,1%), пульты, панели и распределительные щиты (5,2%), нагревающее промышленное оборудование (5%) и центрифуги (4,5%).

Годовой объем экспорта в Голландию достиг 4,7 млрд долл, на 45,8% больше, чем годом ранее. Импорт вырос на 0,3%, до 282,3 млн долл. Среди ключевых экспортных позиций - также сырая нефть (76,7%), прочие нефтепродукты кроме сырых (19,5%), ферросплавы (1,4%), и цинк (1%).

Импортировались из Голландии в основном лекарства (9% от импорта), плавучие маяки и пожарные суда (6,9%), тракторы (6%), электрогенераторные установки (4,8%), а также буксиры и толкачи (4,2%).

Экспорт во Францию достиг 2,9 млрд долл, +59,7% за год, импорт из Франции в РК - 535,2 млн долл, на 19% меньше, чем годом ранее. Кроме сырой нефти и нефтепродуктов, занимающих 98,1% экспорта, во Францию также поставлялись радиоактивные элементы и изотопы (1,5% экспорта в деньгах). Прочие экспортные позиции заняли менее 1%.

Ключевые импортные позиции - кровь (12,1% от всего ввозимого в 2017 году объема в стоимостном выражении), лекарства (11,9%), и продукция химпрома - инсектициды, гербициды и т.д. (4,9%) и катализаторы (4,7%), а также радиоаппаратура (2,8%).

Германия - главный в ЕС поставщик товаров в РК. Импорт из Германии достиг 1,5 млрд долл, +2,9% за год. Экспорт в Германию составил 418,2 млн долл, +59,5% за год.

Среди ключевых импортных позиций - лекарства (10% от ввезенных за год товаров в денежном выражении), сварные и клепанные трубы из черных металлов (3%), и технику: медицинские приборы (2,7%), лифты, эскалаторы и конвейеры (2,5%) и прочие машины специального назначения. Экспортировал РК в Германию в 2017 году преимущественно ферросплавы (30,4% экспорта), серебро (21,8%), сырую нефть и нефтепродукты (13,4%), неметаллы и газы (12%), и соли оксометаллических кислот (3,8%).

Фото: noticias.infocif.es