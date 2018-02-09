Российские ученые планируют выпустить лекарство от старения через 2-3 года

Уже получен результат в виде замедления старения у растений, грибов, беспозвоночных, рыб.

Российские ученые планируют выпустить через 2-3 года лекарство с мощным антиоксидантом, который приостанавливает старение. Об этом в четверг сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС почетный президент Всероссийского биохимического общества, председатель Биоэнергетической ассоциации России академик Владимир Скулачев.

"Масштаб у нас был чрезвычайно амбициозным, была попытка замедлить или еще лучше остановить старение людей. <...> На сегодняшний день мы имеем лекарство, мы начали со старческих болезней глаз, и сейчас в аптеках уже продается. <...> Было сделано лекарство, которое лечит ожоги и незаживающие раны, и с 1 декабря 2017 года мазь уже продается. И третье, что было сделано, - начато испытание лекарства от старости, это уже системное лечение, это попытка <...> насытить организм <...> антиоксидантом", - сказал он.

По словам Скулачева, получено замедление старения у растений, грибов, беспозвоночных, рыб. "Я думаю, что в России, мы действительно к этому идем, в ближайшие 2-3 года <...> появится препарат <...> для лечения старения в целом", - добавил он.

Академик Скулачев - специалист в области биохимии, автор фундаментальных работ по энергетике клетки, один из основателей биоэнергетики - нового направления в биохимии, биофизике и физиологии.

Фото: © Стоян Васев/ТАСС