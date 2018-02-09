Члены ННС обратились к Назарбаеву из-за обвинений в коррупции

Они заверили, что отобрали наиболее достойные с научной точки зрения и востребованные в отраслях экономики страны проекты.

Члены Национальных научных советов обратились к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву с просьбой защитить их от информационной атаки, которая якобы развернулась против них, передает Zakon.kz.

Напомним, ранее сообщалось, что в январе было опубликовано открытое письмо группы ученых-аграриев в адрес генпрокурора и председателя Агентства по делам госслужбы по поводу нарушений в системе проведения конкурсов по грантовому финансированию научных исследований в сфере АПК на 2018-2020 годы, проводимом Министерством образовании и науки РК. Депутаты просили провести расследование в распределении научных грантов.

В обращении члены НСС отмечают, что после объявления итогов грантового финансирования, в социальных сетях и СМИ стали массово публиковаться материалы, в которых подвергаются сомнению результаты их работы и все результаты работы ННС выставлены в негативном свете.

"Люди, которые инициировали эти обращения, считают, что публичным давлением, выдуманными обвинениями можно заставить пересмотреть принятые в соответствии с законодательством решения. Хотим заверить вас, что в своей работе мы максимально ответственно подходили к своим обязанностям и гордились тем, что на нас возложена такая ответственная миссия", - говорится в сообщении.

В соответствии с постановлением правительства РК, в ННС включены авторитетные ученые, представители отраслевых министерств и ведомств.

Впервые 51 процент от общего количества членов ННС составили представители бизнес-сообщества, Национальных компаний и холдингов. Это было сделано с целью кооперации науки и бизнеса в соответствии с принятой Стратегией «Казахстан – 2050». Также впервые видеозаписи заседаний ННС выложены в открытом доступе и была внедрена процедура тайного голосования.

"Члены ННС, участвовавшие в заседании, не принимали участия в обсуждении и голосовании по проектам, с которыми они аффилированы. То есть, вся процедура была направлена на максимальное достижение объективности, чтобы получить финансирование могли те проекты, которые представляют наибольшую научную ценность для государства и общества. Поэтому нам крайне неприятна та ситуация, в которой мы сегодня оказались. Несмотря на то, что при НАН РК создан Совет по этике, некоторые лица, не ставшие обладателями грантов, недовольны результатами работы комиссии, организовали против нас целую информационную компанию, обвиняя нас в необъективности, предвзятости и даже в коррупции", - заявляют члены НСС.

Они заверили, что отобрали наиболее достойные с научной точки зрения и востребованные в отраслях экономики страны проекты, которые внесут достойный вклад в развитие страны.

В ННС также отметили, что на грантовое финансирование научных проектов на 2018-2020 годы было выделено 28,6 млрд тенге по семи приоритетным направлениям. Обладатели научных грантов получили прекрасную возможность для реализации своих научных проектов.

Национальные научные советы распределяют научные гранты в рамках грантового и программно-целевого финансирования. В этом году в рамках грантового финансирования из 4488 заявок нами были одобрены 1096, а при рассмотрении программно-целевого финансирования из 460 программ были рекомендованы на рассмотрение Высшей научно-технической комиссией 93 программы.

Фото: inform.kz