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Заседание Правительства с участием Президента началось в Астане

 

В Правительстве началось расширенное заседание с участием Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча посвящена ключевым направлениям социально-экономического развития страны за 2017 год. Будут подведены итоги года в сферах экономики и финансов, инвестиций и промышленности, энергетики, занятости, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, религии, культуры и спорта.

На сегодня известно, что в 2017 году рост ВВП составил 4% к соответствующему периоду 2016 года.

Также в ходе мероприятия будут рассмотрены планы на 2018 год.

Расширенное заседание Правительства с участием Главы государства является традиционным и проводится ежегодно. Президент, как правило, отмечает положительные и отрицательные стороны работы Кабинета министров, делает важные заявления и объявляет о новых назначениях.

 

Анеля Касымова

9 февраля 2018, 11:13
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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