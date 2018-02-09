Заседание Правительства с участием Президента началось в Астане

В Правительстве началось расширенное заседание с участием Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча посвящена ключевым направлениям социально-экономического развития страны за 2017 год. Будут подведены итоги года в сферах экономики и финансов, инвестиций и промышленности, энергетики, занятости, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, религии, культуры и спорта.

На сегодня известно, что в 2017 году рост ВВП составил 4% к соответствующему периоду 2016 года.

Также в ходе мероприятия будут рассмотрены планы на 2018 год.

Расширенное заседание Правительства с участием Главы государства является традиционным и проводится ежегодно. Президент, как правило, отмечает положительные и отрицательные стороны работы Кабинета министров, делает важные заявления и объявляет о новых назначениях.

Анеля Касымова