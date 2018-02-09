Назарбаев дал положительную оценку работе всех членов Правительства
Перед нами много целей, есть недостатки при реализации государственных программ.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проводит в Астане совещание с участием членов правительства и акимов областей, сообщает Zakon.kz.
На расширенном заседании подведут итоги социально-экономического развития страны за 2017 год, а также будут обсуждены планы на 2018 год.
"Мы сегодня проводим расширенное заседание правительства для того, чтобы определить стоящие перед нами задачи, задать друг другу вопросы. Честно говоря, прошедший год был нелегким. Мировая экономика была неустойчивой, у нас тоже ситуация была разной. Однако благодаря слаженной работе правительства и акиматов, по моей оценке, мы пришли к нужным результатам. Рост экономики в 4%, инфляция около 7% - это для нас новый этап. Перед нами много целей, есть недостатки при реализации государственных программ, мы об этом поговорим. На сегодняшнем заседании еще раз озвучим итоги прошедшего года перед народом, после этого определим стоящие перед нами задачи", - сказал президент.
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