Тенге продолжает слабеть к концу недели
В обменниках доллар покупают/продают за 327-328,5, евро - за 399,5-403 тенге, рубль - за 5,6-5,7 тенге.
Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.
По итогам утренних торгов, средневзвешенный курс доллара составил 327,18 тенге.
В обменниках доллар покупают/продают за 327-328,5, евро - за 399,5-403 тенге, рубль - за 5,6-5,7 тенге.
Фото: abctv.kz.
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