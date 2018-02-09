Сагинтаев отметил уверенный рост экономики РК

В полном объеме выполнены все социальные обязательства государства - премьер-министр.

На расширенном заседании правительства РК с участием главы государства премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев рассказал об итогах работы кабмина по развитию экономики, передает корреспондент Zakon.kz.

«Экономика вышла на устойчивую траекторию развития, что подтверждается международными рейтингами агентствами, дающими стране стабильный прогноз. Рост ВВП составил 4%, 60% роста обеспечено за счет несырьевых секторов. Это принципиальный момент, поскольку он показывает устойчивость экономики и изменение ее структуры», - сказал он.

По его словам, внешнеторговый оборот увеличился на 25% - до 69,5 млрд долларов США.

«Инвестиции в основной капитал выросли на 5,5%. В том числе частные инвестиции - на 6,9%. Улучшилась макроэкономическая ситуация. Инфляция снижена до 7,1%. На безопасном уровне обеспечена устойчивость государственных финансов. Госдолг не превышает 26% ВВП. Поступления в республиканский бюджет выросли на 26%. В полном объеме выполнены все социальные обязательства государства», - сообщил Б. Сагинтаев.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проводит в Астане совещание с участием членов правительства и акимов областей. На расширенном заседании подведут итоги социально-экономического развития страны за 2017 год, а также будут обсуждены планы на 2018 год.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: kursiv.kz.