Таджикистан открыл границу с Кыргызстаном. Об этом сообщает КирТАГ со ссылкой на пресс-службу пограничной службы.

«По итогам переговоров пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана, таджикская сторона открыла для проезда мост в местности Сай Лейлекского района Баткенской области. Пограничники Таджикистана покинули данную местность. Возобновлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пунктах пропуска «Кулунду-автодорожный» и «Кайрагач-автодорожный» на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Ситуация на кыргызско-таджикском участке госграницы стабильная», - говорится в сообщении.

Напомним, 8 февраля таджикская сторона в одностороннем порядке приостановила работу двух из пяти пограничных пунктов пропуска на границе с Кыргызстаном и закрыла переход через мост в селе Сай Баткенской области. Мотивом данных действий послужило, то, что кыргызстанцы построили мост для школьников на спорном участке границы через канал Сада

Мунара Боромбаева

Фото: kyrtag.kg