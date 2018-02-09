В ЮКО в результате использования цифровых технологий производство мяса птицы увеличилось в 5 раз

На сегодня в результате применения передовых технологий производительность интенсивных садов, высаженных на 2,8 тыс. га по сравнению с традиционными садами увеличилась в 1,5-2 раза.

В Южно-Казахстанской области динамично развивается применение цифровых технологий в агропромышленном комплексе. В частности, в регионе современные технологии внедряются в земледелии и животноводстве, их результат на сегодняшний день видят специалисты сельского хозяйства передает пресс-служба акима ЮКО.

На сегодня в результате применения передовых технологий производительность интенсивных садов, высаженных на 2,8 тыс. га по сравнению с традиционными садами увеличилась в 1,5-2 раза. Это соответствует третьему направлению Послания Главы государства «Умные технологии» – шанс для рывка в развитии агропромышленного комплекса.

Стоит отметить, в регионе автоматизированы 70 процентов теплиц. Благодаря этому урожайность с одного гектара составляет свыше 200 тонн огурцов и около 400 тонн помидоров в год. В целом, в 2017 году площадь теплиц по области по сравнению с 2016 годом увеличилась на 18 процентов, тем самым составив 1 325 га.

Наряду с этим, площадь земель, на которых применяется метод капельного орошения увеличилась на 16%, составив 59,1 тыс.га. Кроме того, в животноводстве ведется автоматизированный учет поголовья скота. Эта мера позволит контролировать все передвижения животных и проводимые ветеринарные меры.

Вместе с тем, в регионе новые технологии активно используются в производстве и переработке животноводческой продукции. К примеру, молочно-товарная ферма «Бөрте-Милка» полностью автоматизировала весь производственный процесс, начиная от дойки до кормления и хранения молока. В результате автоматизации производства, ежегодная продуктивность одной коровы составит до 7 тыс. литров молока, когда традиционным способом производительность составляет 3 тыс. литров.

На сегодняшний день по области насчитывается более 2,7 млн голов птиц. Из них 1,2 млн. выращиваются на высокотехнологических автоматизированных птицефермах «Ордабасы кус», «Шымкент құс». Все виды санитарных работ, кормление, сбор яиц, убой, хранение готовой продукции реализуются благодаря автоматизированной системе. В результате использования цифровых технологий производство мяса птицы увеличилось в 5 раз.

Кроме того, предприятие «СПК Хамит», соответствующее всем европейским стандартам производит 2,7 тыс. переработанных рыбных продуктов, а предприятие «Ақ санат инжениринг» выращивает в год 1 тыс. тонн живой рыбы. Продукция этих предприятий экспортируется в европейские страны.

В целом, повышение производительности продукции в сфере сельского хозяйства, применение передовых технологий и реализация работ по автоматизации процессов производства и переработки продукции являются одним из главных задач местной исполнительной власти.