Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Мексике служебная собака нашла в посылке живого тигренка

9 февраля 2018, 11:44

Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Житель Мексики попытался переслать по почте живого тигренка. Об этом сообщает Белта со ссылкой на информационное агентство Associated Press.

Посылку с живым тигренком обнаружила служебная собака, которая обнюхивала отправления в поисках контрабанды. Тигренка поместили в пластиковый контейнер и отправили по почте.

Сообщается, что он был обезвожен, но в целом его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские начали расследование по факту жестокого обращения с животными. Тигренка передали специалистам в центр содержания животных.


Фото: belta.by


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...