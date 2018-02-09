Всех прибывающих в Алматы из Индии туристов обследуют на холеру

У въезжающих туристов из Индии должна быть в наличии справка о медицинском освидетельствовании.

Ежедневно в южную столицу прибывает и выбывает рейсом Нью-Дели – Алматы и Алматы – Нью-Дели около 150 человек, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию Региональной службы коммуникаций города.

По информации руководителя Департамента охраны общественного здоровья города Алматы А. Молдагасимовой, эти люди - потенциальные источники инфекции из страны с явно активным эпидемиологическим процессом по холере.

Она отметила, что в целях предупреждения распространения холеры среди населения Алматы, принято постановление главного государственного санитарного врача города «О введении ограничительных мероприятий по холере и другим особо опасным инфекциям».

Акимату Алматы, Алматинскому отделенческому управлению ООЗ на транспорте, управлению здравоохранения города, руководителям гостиниц и туристических фирм вменено принимать соответствующие профилактические меры.

"Миграционной полицией ДВД города Алматы проводится регистрация всех прибывающих из Индии иностранцев и туристов с обязательным направлением их на обследование на холеру. Направлено письмо в консульство Индии в Республике Казахстан о необходимости наличия у въезжающих туристов из Индии справок о медицинском освидетельствовании перед выездом", - заключила она.

Напомним, с начала года в южной столице зафиксировано уже пять случаев заболевания холерой. Все заболевшие заразились во время отдыха в Индии. Врачи советуют перед поездкой в Индию соблюдать личную гигиену, не общаться тесно с местными жителями, не есть еду в сыром виде, пить только бутилированную воду. И в случае недомоганий по приезду сразу обращаться в больницу.

Фото: medqueen.com