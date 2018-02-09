Назарбаев Сагинтаеву: Хорошо доложил, но самокритики нет
По результатам последнего послания главы государства народу Казахстана в правительстве была принята общенациональная программа - Сагинтаев.
На расширенном заседании правительства РК Нурсултан Назарбаев пошутил насчет выступления премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава Кабмина Б. Сагинтаев зачитал доклад о работе правительства по основным госпрограммам и по развитию экономики РК. После доклада премьера Н. Назарбаев спросил о том, что было сделано с итогами по исполнению последнего послания народу.
«По результатам последнего послания в правительстве была принята общенациональная программа. По разным поручениям каждому министерству были даны поручения, поставлены индикаторы, задания будут исполнены до конца года», - пояснил Б. Сагинтаев.
«Хорошо. Хорошо доложил, но самокритики нет», - пошутил Н. Назарбаев.
Ксения Давыдова, Астана.
Фото: Акорда
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