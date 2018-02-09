Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Назарбаев Сагинтаеву: Хорошо доложил, но самокритики нет

9 февраля 2018, 11:51

По результатам последнего послания главы государства народу Казахстана в правительстве была принята общенациональная программа - Сагинтаев.

На расширенном заседании правительства РК Нурсултан Назарбаев пошутил насчет выступления премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Кабмина Б. Сагинтаев зачитал доклад о работе правительства по основным госпрограммам и по развитию экономики РК. После доклада премьера Н. Назарбаев спросил о том, что было сделано с итогами по исполнению последнего послания народу.

«По результатам последнего послания в правительстве была принята общенациональная программа. По разным поручениям каждому министерству были даны поручения, поставлены индикаторы, задания будут исполнены до конца года», - пояснил Б. Сагинтаев.

«Хорошо. Хорошо доложил, но самокритики нет», - пошутил Н. Назарбаев.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: Акорда


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...