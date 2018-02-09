Председатель АДГСПК рассказал о назначениях в ведомстве

В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции Казахстана произошли новые назначения. Об этом сообщил председатель агентства Алик Шпекбаев.

«Хочу отметить, что указанные должности были вакантными. При принятии решения по каждому кандидату я руководствовался принципом меритократии и наличием необходимых компетенций», — написал он в Facebook.

Так, заместителем директора департамента государственных услуг стал Расул Медетов. Он является выпускником КазГЮУ, Института правосудия Академии госуправления при Президенте РК, по программе «Болашақ» окончил магистратуру в университете Шеффилда. Проработал на различных должностях в Верховном суде, до недавнего времени был заместителем руководителя аппарата акима Западно-Казахстанской области.

Руководителем Службы управления персоналом назначена Елена Погорелова. Она более 20 лет проработала на государственной службе, в том числе в структурах Канцелярии премьер-министра и министерствах экономического блока.

Также назначен Уполномоченный по этике. Должность заняла Зина Байгаскина, более 10 лет проработавшая на различных должностях в агентстве. Она имеет серьезный опыт работы на региональном уровне, о чем свидетельствует должность заместителя акима района Шал акын Северо-Казахстанской области по социальным вопросам.