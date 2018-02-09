Координационный совет при Омбудсмене проанализировал актуальные вопросы деятельности национального превентивного механизма

В Астане под председательством Уполномоченного по правам человека А. Шакирова состоялось заседание Координационного совета Национального превентивного механизма (НПМ), в ходе которого были обсуждены результаты работы за 2017 год, а также его текущая деятельность.

В течение отчетного года осуществлено 572 превентивных посещения, 24 из которых были экстренными.

При достаточно широком круге подмандатных объектов мониторинга, пенитенциарные учреждения продолжают оставаться в особом фокусе внимания превентивного механизма - в течение отчетного года данные учреждения были посещены 136 раз, а из 24 специальных посещений 23 проведены в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.

Отдельный анализ был проведен в отношении специальных посещений, которые осуществлялись в последнее время преимущественно в связи с резонансными уголовными делами.

Участники заседания отметили в целом оперативность и профессионализм в действиях участников НПМ при проведении вышеуказанного мониторинга, а также достоверное и своевременное информирование общественности об итогах этой работы.

Вместе с тем, по мнению членов Координационного совета в отдельных случаях НПМ выходит за рамки предоставленного ему мандата действий. Концентрация внимания в подмандатных учреждениях на отдельных лицах может существенно сужать права других граждан, которые в равной степени нуждаются в защите своих прав.

Требования базовых международных документов, в частности, Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток, устанавливают, что НПМ функционирует с целью предупреждения пыток и не должен подменять собой механизм их расследования. На это неоднократно акцентировал внимание Подкомитет ООН по предупреждению пыток, в том числе в ходе официального визита его членов в Казахстан в 2016 году. Факультативный протокол также содержит положения о привилегиях и иммунитетах участников НПМ, упреждающих их вовлечение в уголовные расследования и разбирательства. На практике эффективность расследования фактов пыток не должна достигаться путем навязывания несвойственных функций НПМ, которому необходимо сосредоточиться на совершенствовании превентивной деятельности, а не выполнять роль некой «скорой помощи».

В рамках повестки дня заседания также были рассмотрены организационные вопросы, в т.ч. по эффективному взаимодействию со средствами массовой информации, совершенствованию профессиональных навыков вновь избранных участников НПМ и др.

Члены Координационного совета одобрили проведение в апреле т.г. в г. Астане международного форума НПМ, который позволит презентовать казахстанский опыт НПМ и обсудить с зарубежными коллегами актуальные вопросы реализации международных обязательств в предупреждении пыток и жестокого обращения.

Пресс-служба

Уполномоченного по правам человека

в Республике Казахстан