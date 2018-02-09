Султанов: Удалось переломить тренд снижения налоговых поступлений к ВВП

Министр финансов Бахыт Султанов на расширенном заседании правительства заявил, что удалось переломить тренд снижения налоговых поступлений относительно ВВП, сообщает Zakon.kz.

«Наконец то удалось переломить тренд снижения налоговых поступлений относительно ВВП. Если в 2016 году этот показатель упал до 15,2%, то в прошлом году он уже значительно превысил 16% против запланированных 15,8%», - сказал Султанов.

Перед органами государственных доходов поставлена задача повышения уровня доходов консолидированного бюджета к уровню ВВП до 25% к 2025 году.

«В текущем году мы планируем приблизиться к 17%. Дальнейшее увеличение собираемости будет осуществляться за счет цифровизации налогового и таможенного администрирования», - сказал он.

Реализация намеченных инициатив даст дополнительные поступления налоговых и таможенных платежей в сумме 6,5 трлн тенге к 2025 году.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проводит в Астане совещание с участием членов правительства и акимов областей. На расширенном заседании подведут итоги социально-экономического развития страны за 2017 год, а также будут обсуждены планы на 2018 год.

Татьяна Ковалева