В региональном командовании «Восток» проведено тактико-специальное учение с подразделениями связи
В ходе учения командиры подразделений одновременно учатся сами и обучают подчиненных.
В соответствии с планом боевой подготовки в региональном командовании «Восток» прошло тактико-специальное учение с подразделениями связи.
Личным составом подразделений отработаны действия по тревоге, развертыванию сил и средств связи в полевых условиях, а также выполнены задачи по обеспечению связью в полевых условиях.
Основным методом обучения на тактико-специальном учении является практическая отработка обучаемыми своих функциональных обязанностей.
В ходе учения командиры подразделений одновременно учатся сами и обучают подчиненных, а также совершенствуют навыки и изыскивают наиболее оптимальные способы организации и обеспечения связи в оборонительной операции.
Тактико-специальная подготовка является ведущим предметом обучения и основой полевой выучки войск.
Она наиболее полно обеспечивает комплексное обучение личного состава и подразделений умелым и слаженным действиям по развертыванию средств связи в различных условиях боевой обстановки.
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