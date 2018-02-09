В региональном командовании «Восток» проведено тактико-специальное учение с подразделениями связи

В ходе учения командиры подразделений одновременно учатся сами и обучают подчиненных.

В соответствии с планом боевой подготовки в региональном командовании «Восток» прошло тактико-специальное учение с подразделениями связи.

Личным составом подразделений отработаны действия по тревоге, развертыванию сил и средств связи в полевых условиях, а также выполнены задачи по обеспечению связью в полевых условиях.

Основным методом обучения на тактико-специальном учении является практическая отработка обучаемыми своих функциональных обязанностей.

В ходе учения командиры подразделений одновременно учатся сами и обучают подчиненных, а также совершенствуют навыки и изыскивают наиболее оптимальные способы организации и обеспечения связи в оборонительной операции.

Тактико-специальная подготовка является ведущим предметом обучения и основой полевой выучки войск.

Она наиболее полно обеспечивает комплексное обучение личного состава и подразделений умелым и слаженным действиям по развертыванию средств связи в различных условиях боевой обстановки.