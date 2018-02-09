Назарбаев: У всех перед глазами тотальное воровство денег

Нурсултан Назарбаев призвал Национальный банк контролировать движение средств в банках второго уровня, чтобы предотвращать воровство и незаконный вывод средств из финансовых институтов. Об этом глава государства сказал в ходе расширенного заседания правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

«Когда мы с этим делом закончим? У всех перед глазами тотальное воровство денег государства и народа БТА банком во главе с Аблязовым. По всему миру мы сейчас раскрыли доказательства, что это было явное воровство денег государства. А что сейчас? Создали банк (Дельта банк, РБК – от авт.) и теперь туда повели, пошли нацкомпании и теперь эти акционеры вытаскивают оттуда деньги и Нацбанк сидит и наблюдает. Ну как так?» - обратился президент к председателю Национального банка Данияру Акишеву.

Акишев начал отвечать: «Нурсултан Абишевич, совершенно верно. Как правило…».

Но его прервал президент вопросом: «Что значит, совершенно верно? И для чего тогда нам нужен надзорный орган?».

«И так по другим, по всем банкам, меня это возмущает просто. Мы говорим, вот это будет плохо, то-се. Нельзя подвергать банкротству. Надо подвергать банкротству. Или пусть оставляют деньги. Эти акционеры никуда же не делись. Они здесь. Они создали банк, чтобы накопить деньги и потом вытащить оттуда. Ну как можно среди белого дня воровство», - продолжил глава государства.

Председатель Нацбанка попытался продолжить свой доклад, рассказывая, что такими банками игнорируются процедуры оценки заемщиков, используется льготная ставка, не требуются твердые залоги, и в результате большинство таких кредитов являются невозвратными.

Но его снова прервал президент:

«Я ему поручил, Нурлану Зайруллаевичу, довести соответствующий проектный закон, чтобы дать право априори смотреть состояние банка и все движения денег, что там происходит, на корню чтобы пресекать. Я прошу ускорить его рассмотрение».

«Спасибо большое, Нурсултан Абишевич», - ответил Акишев и снова попытался продолжить доклад.

«Что спасибо? Ты давно должен был это сделать!» - прокомментировал глава государства и все же заслушал доклад.

Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Atameken Business Channel