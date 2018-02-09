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В РК ограничили доступ к GetСontact

9 февраля 2018, 12:20

Приложение позволяло узнать, под каким именем записан человек в контактах у других людей.

В настоящее время доступ к приложению GetContant ограничен в Казахстане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства информации и коммуникаций.

"В соответствии со статьей 41-1 Закона Республики Казахстан "О связи" министерством вынесено предписание операторам связи и РГП "Государственная техническая служба" о необходимости ограничения доступа для пользователей с территории Республики Казахстан к приложению "GetСontact" в связи с выявленными нарушениями законодательства Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", - сообщили в ведомстве.

Приложение GetContant позволяло узнать, под каким именем записан человек в контактах у других людей. Так, можно было узнать адрес проживания человека, его деятельность, интимные прозвища и прочую личную информацию. В соцсетях некоторые казахстанцы делились скриншотами своих "никнеймов". Отметим, что приложение дает только варианты контактов, однако не показывает, кто именно записал конкретный контакт.

Фото: 1news.az.


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