Президент: Государство не должно "поддерживать штаны" всех нуждающихся банков

Реализована схема солидарного участия государства и акционеров в докапитализации банков. Об этом в ходе расширенного заседания правительства сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев, передает корреспондент Zakon.kz.

"Государственная поддержка составила 653 млрд тенге, акционеры этих банков приняли на себя обязательства по докапитализации на 421 млрд тенге. И снижение плохих кредитов на своем балансе на 1,2 трлн тенге. На текущий момент уже списано 665 млрд тенге", - сообщил Акишев.

По его словам, программа уже значительно повысила устойчивость банков, были созданы необходимые резервы, оздоровлен баланс.

"В результате улучшены рейтинги отдельных институтов, в будущем это будет иметь эффект для расширения кредитования экономики. Выдача новых займов банками, которые получили докапитализацию, включая Казкоммерцбанк, уже составила 780 млрд тенге", - отметил он.

В свою очередь Нурсултан Назарбаев внес ясность - государственная поддержка - возвратная.

"Это кредиты банкам, которые они будут возвращать. Тот кто может", - сказал глава государства.

Председатель Нацбанка сослался на международный опыт, который свидетельствует о том, что программы поддержки должны охватывать только крупные институты, имеющие значимость для финансовой стабильности в стране. Более того, опция предоставления льготных ресурсов от государства должна иметь исключительно краткосрочный характер для недопущения иждивенческих настроений для акционеров финансовых институтов. Постоянные линии государственной поддержки создают стимулы получить дешевые государственные деньги для всех банков, независимо от их роли и размеров в банковской системе.

"Мы уже видим, что небольшие банки, состояние которых не представляет никакой угрозы для общей финансовой стабильности, рассчитывают на участие в программе. Поэтому правление Нацбанка 6 февраля 2018 года приняло решение завершить реализацию программы в части мер по докапитализации крупных банков. 7 февраля 2018 года рассмотрение заявок банков прекращено, а те заявки, которые уже поступили до этого срока, останутся без рассмотрения", - проинформировал Данияр Акишев.

"Правильно. Надо всем объявить. Во-первых, состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца. Но общая экономика, кредитование экономики требовало оказания поддержки. Эту поддержку самым крупным системообразующим банкам Нацбанк оказал. Теперь дальше надо следить, чтобы не повторялось это", - сказал Назарбаев.

Татьяна Ковалева, Астана.

Фото: пресс-служба Акорды.