Житель Таиланда выиграл в лотерею миллионы, потерял билет и совершил самоубийство

При нем была записка, в которой он извинялся перед семьей.

Житель Таиланда Джиравут Понгпхан (Jirawut Pongphan) был найден мертвым в собственной квартире через некоторое время после того, как выиграл в лотерею 42 миллиона батов (76 миллионов рублей). Об этом сообщает Лента со ссылкой на The Mirror.

При нем была записка, в которой он извинялся перед семьей за самоубийство.

До этого Понгпхан пригласил родственников и друзей в свой дом, чтобы отпраздновать выигрыш. На следующий день он обнаружил, что лотерейный билет потерян. Без него забрать деньги он не смог.

Как пишет The Mirror, мужчина впал в глубокую депрессию и перестал ходить на работу. Что произошло с выигрышным билетом и расследует ли полиция его возможное похищение, не сообщается.

В начале февраля американка выиграла 560 миллионов долларов в лотерее Powerball, но отказалась указывать свои данные для получения приза, поскольку испугалась преступников. Она решила через суд отстоять право забрать деньги и остаться анонимной.

Фото: @AsiaWire