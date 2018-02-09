Жителям Астаны придут увеличенные счета за тепло

Энергетики Астаны рассказали, почему в феврале горожанам придут увеличенные счета за тепло, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Астанаэнергосервис».

В сообщении отмечается, что в период с 22 по 26 января 2018 года в Астане стояли аномальные морозы, столбики термометра опускались до - 40 градусов. Столичные энергетики перешли на усиленный круглосуточный режим. ТЭЦ и районные котельные работали с большей нагрузкой, передача тепла в многоквартирные дома значительно увеличилась.

По информации РГП «Казгидромет» средняя температура наружного воздуха за январь 2018 года составила - 19,1 градусов. Для сравнения, средняя температура наружного воздуха за январь 2017 года составила - 10,9 градусов.

"В связи с сильными морозами в январе произошло резкое увеличение расхода тепловой энергии, использованной на отопление квартир. ледовательно, плата за коммунальные услуги, в свою очередь, изменится. Ежемесячное начисление за отопление формируется в соответствии с показателями общедомового прибора учёта. То есть, счетчик тепловой энергии позволяет оплачивать только за фактически потреблённое в доме тепло", - отметили энергетики.

Температура наружного воздуха влияет на расход тепловой энергии. Иными словами, когда температура наружного воздуха повышается, понижается расход тепла и платежи граждан становятся ниже, при похолодании – выше.

Важно понимать, что в январе, когда ударили сильные морозы, начисления платы за отопление в квитанциях окажутся больше предыдущих.

Как было сказано ранее, при снижении температуры наружного воздуха для обогрева жилья требуется больше тепла. Во время сильных морозов, ТЭЦ и тепловые сети работают интенсивнее: станции повышают производство тепла, сжигают больше топлива, передавая в сеть теплоноситель более высокой температуры, увеличивается его циркуляция. Это приводит к росту затрат на коммунальные услуги.

С потеплением же расходы на производство тепловой энергии вновь снизятся, уменьшатся и платежи граждан за отопление.

Фото: akzent.zp.ua