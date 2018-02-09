В Казахстане запретят не только распространять, но и использовать запрещенную литературу

Учения различных деструктивных религиозных течений исламского, синкретического и мистическо-оккультного характера не только уносят жизни людей, вредят здоровью и имуществу граждан, но и создают угрозу национальной безопасности и благополучию казахстанского общества. Помогут ли поправки в закон о религии решить эту проблему, рассказывает заместитель председателя Комитета по делам религий МДРиГО РК Балгабек Мырзаев - Zakon.kz.

- Балгабек Абдыкаимович, как известно, в новый закон о религиозной деятельности, который сейчас находится на рассмотрении в Парламенте, вводится запрет не только на распространение, но и на использование в Казахстане запрещенной литературы. Расскажите, пожалуйста, более подробно об этой норме.

- За последние десятилетия интерес к религии в нашей стране значительно возрос, и как следствие, возросла значимость религии для казахстанского общества в целом. В частности, из-за произошедших изменений в религиозной сфере, мы столкнулись с некоторыми осложнениями в данной области. В первую очередь это касается распространения на территории страны различных деструктивных религиозных течений исламского, синкретического и мистическо-оккультного характера.

Опасность заключается не только в том, что учения данных течений уносят жизни, вредят здоровью и имуществу граждан, но и в том, что из-за увеличения числа их адептов может возникнуть угроза национальной безопасности и благополучия всего казахстанского сообщества.

Как вы знаете, ряд организаций, распространявших религиозные идеи деструктивного характера, были запрещены на территории Казахстана решениями суда, например, «Таблиги джамаат», «Алля-аят» и другие.

Также судом были запрещены ввоз и распространение различных материалов - книги, брошюры, фото, аудио, видео - содержащих информацию, которая способствует распространению идей таких запрещенных организаций. Подобные материалы распространяются в основном через интернет и представляют огромную опасность для нашего общества, ибо формы их подачи эффективно воздействуют на сознание людей, особенно молодежи, которая составляет большую часть пользователей интернета и, как правило, не обладает ни знаниями в данной области, ни жизненным опытом, чтобы отличить ложную информацию от достоверной.

- На основании чего суд может запретить такую литературу?

- Прежде чем эти материалы попадут на рассмотрение суда, они будут подвергаться экспертизе на предмет наличия в них информации деструктивного характера. И если будет подтверждено, что данный материал действительно содержит элементы, способные негативно влиять на психику человека, то суд выносит соответствующее решение. В данном случае речь идет о религиоведческой экспертизе, которая регламентируется законом «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» (РДРО).

Основанием для проведения такой экспертизы являются:

- обращения физических и юридических лиц в уполномоченный орган;

- поступление религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания в библиотечные фонды и уполномоченный орган;

- обращение физических лиц за регистрацией в качестве миссионеров и регистрацией религиозных объединений;

- ввоз информационных материалов религиозного содержания, за исключением материалов, предназначенных для личного пользования;

- приказ руководителя уполномоченного органа;

- изготовление, выпуск и распространение религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания (статья 6, пункт 1 Закона о РДРО).

Основания указаны также в «Правилах проведения религиоведческой экспертизы» (ППРЭ), в соответствии с которыми по итогам экспертизы составляется экспертное заключение, имеющее рекомендательный характер» (статья 4, пункт 13 ППРЭ), где содержится вывод эксперта, в котором указывается, рекомендован или не рекомендован объект экспертизы к использованию и распространению на территории Республики Казахстан (статья 4, пункт 13, подпункт 7 ППРЭ).

- Но это же всего лишь рекомендации…

- Так-то оно так, но рекомендательный характер экспертного заключения в некоторых случаях имеет обязательную силу. Так, в соответствии с Законом «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», «срок регистрации миссионера приостанавливается при проведении религиоведческой экспертизы для получения заключения по материалам, представленным миссионером» (статья 8, пункт 2).

Подобным образом прерывается срок государственной регистрации религиозного объединения при проведении религиоведческой экспертизы и проверки списка граждан-инициаторов для его создания (статья 15, пункт 8).

Более того, деятельность миссионеров и религиозных объединений может даже не начаться на территории Казахстана, если предоставленные ими материалы на экспертизу получат отрицательные заключения.

Отказ в государственной регистрации религиозного объединения производится, в частности, в том случае, если создаваемое объединение не признано в качестве религиозного объединения на основании результатов религиоведческой экспертизы (статья 17, пункт 1 Закона о РДРО). Миссионерам также могут отказать в регистрации на основании отрицательного заключения религиоведческой экспертизы (статья 8 пункт 5 Закона о РДРО).

- Кто имеет право ввозить в Казахстан информационные материалы религиозного характера?

- Об этом в законе о РДРО (статья 9, пункт 3) говорится: «Ввоз на территорию Республики Казахстан религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания, за исключением предназначенных для личного пользования в одном экземпляре каждого наименования, осуществляется только зарегистрированными религиозными объединениями после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы».

Тем не менее, положение нерекомендованной к ввозу религиозной литературы, уже каким-то образом попавшей на территорию Республики Казахстан, нуждается в уточнении, поэтому в закон о религии предлагается добавить пункт 5 «Религиозная литература, информационные материалы религиозного содержания, предметы религиозного назначения, получившие отрицательное заключение религиоведческой экспертизы, не допускаются к распространению на территории Республики Казахстан, не могут использоваться и подлежат изъятию из обращения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке».

Таким образом, данная поправка регламентирует состояние запрещенных к распространению материалов, уже имеющихся на территории республики.

Особо важно здесь и то, что в закон добавляется запрет не только на распространение, но и на использование запрещенной литературы.

- Кто будет проводить религиоведческую экспертизу?

- Планируемые поправки в законодательстве коснутся также и требований к специализации экспертов, так как специфические особенности материалов, на которые проводится религиоведческая экспертиза, требуют особой компетенции, связанной не только с религиоведением, но и с филологией, психологией и особенно с опытом практической деятельности в данной области.

В действующей редакции закона сказано, что религиоведческая экспертиза проводится лицами, обладающими специальными знаниями в области религиоведения, что в определенной степени не уточняет требования к квалификации эксперта.

В проекте поправок к данной статье указывается, что религиоведческая экспертиза должна проводиться не просто «экспертами, обладающими специальными знаниями, но и опытом работы в сфере религиозной деятельности». Данные требования к эксперту уже применяются на практике, однако теперь это будет закреплено в законе.

Это достаточно важная поправка, так как нередко академическая наука, имеющая, как правило, общие, усредненные обозначения явлений и объектов, не учитывает национальные особенности тех или иных религиозных организаций, что особенно важно для эксперта, которому часто приходится работать с материалами и уставами, выпускаемыми и связанными с деятельностью местных религиозных объединений Казахстана.

Проведение качественной религиоведческой экспертизы является одним из первых заслонов против распространения религиозных материалов, содержащих идеи деструктивных религиозных течений. В условиях быстро меняющегося мира, жизненно важно вовремя производить все необходимые изменения и в первую очередь в законодательстве, чтобы направлять в правильное русло деятельность государственных органов по защите общих интересов народа Казахстана.

Торгын Нурсеитова