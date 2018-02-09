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Американка вышла из церкви и вырвала себе глаза

9 февраля 2018, 12:52

Сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

Жительница Южной Каролины (США) вырвала себе оба глаза после посещения церкви. Женщину срочно госпитализировали в ближайшую больницу, сообщает Лента со ссылкой на Fox News.

В полиции округа Андерсон рассказали, что ее заметили возле церкви с собственными глазными яблоками в руках. Потребовалось трое стражей порядка и два врача, чтобы успокоить пострадавшую и отвезти в лечебницу.

Сейчас ее состояние оценивается как стабильное. Мотивы поступка остаются неясными. Как отметила одна из очевидец происшествия, женщина появлялась на церковных службах и раньше, но ее поведение казалось обычным.

Фото: Randall Hill / Reuters


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