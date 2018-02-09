Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

О проверяющих и бесплатных обедах в ресторане высказался Назарбаев 

9 февраля 2018, 13:11

Глава государства прокомментировал доклад о сокращении проверок бизнеса.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал доклад о сокращении проверок бизнеса, сообщает МИА «Казинформ».

«Сколько пришлось говорить, на каждом заседании? Цепляются все, держатся, обязательно пойти проверить. Пожарный придёт, обойдёт, ничего не найдёт, но хотя бы бесплатно пообедает в ресторане на крайний случай», - сказал глава государства в ходе расширенного заседания Правительства РК.

Председатель правления Национальной палаты предпринимателей Аблай Мырзахметов, в свою очередь, отметил, что число таких нарушений со стороны проверяющих уже незначительны.

Вместе с тем он выразил благодарность Президенту за объявление в начале 2010 года моратория на проверки. Это дало возможность проанализировать причины роста проверок.

«В 2014 году я помню, Вы меня поднимали, спрашивали, кто лидеры - СанПиН, пожарные, налоговики? Сейчас практически на 2/3 сократилось количество проверок. Масштаб повальных проверок сократили, поставили так называемые более умные проверки - систему управления рисками. Теперь уже компьютерная система определяет зоны риска: то есть где больше отравлений, где налогов меньше платят», - добавил Аблай Мырзахметов.

Фото: соцсети


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...