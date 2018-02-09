О проверяющих и бесплатных обедах в ресторане высказался Назарбаев 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал доклад о сокращении проверок бизнеса, сообщает МИА «Казинформ».

«Сколько пришлось говорить, на каждом заседании? Цепляются все, держатся, обязательно пойти проверить. Пожарный придёт, обойдёт, ничего не найдёт, но хотя бы бесплатно пообедает в ресторане на крайний случай», - сказал глава государства в ходе расширенного заседания Правительства РК.

Председатель правления Национальной палаты предпринимателей Аблай Мырзахметов, в свою очередь, отметил, что число таких нарушений со стороны проверяющих уже незначительны.

Вместе с тем он выразил благодарность Президенту за объявление в начале 2010 года моратория на проверки. Это дало возможность проанализировать причины роста проверок.

«В 2014 году я помню, Вы меня поднимали, спрашивали, кто лидеры - СанПиН, пожарные, налоговики? Сейчас практически на 2/3 сократилось количество проверок. Масштаб повальных проверок сократили, поставили так называемые более умные проверки - систему управления рисками. Теперь уже компьютерная система определяет зоны риска: то есть где больше отравлений, где налогов меньше платят», - добавил Аблай Мырзахметов.

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