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Раритетные кортики, винтовки и ружья незаконно хранил житель ВКО

9 февраля 2018, 13:18

Криминалистами проводится экспертиза на исследование изъятого.

Незаконно хранящееся холодное и огнестрельные оружия изъято сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ВКО при проведении оперативно-розыскных мероприятий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудниками УБОП была получена оперативная информация о том, что в Усть-Каменогорске неизвестное лицо занимается ношением незарегистрированного оружия. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен 46-летний местный житель, в доме у которого были обнаружены незаконно хранящееся оружие.

В ходе обыска была изъята нарезная одноствольная винтовка и два гладкоствольных огнестрельных оружия, а также патроны 16 калибра. По заключению специалистов-криминалистов оружия пригодны к производству выстрела.

Кроме огнестрельного оружия, дома у задержанного были обнаружены холодные ружья: русский кинжал «Бебут» с гравировкой «1916 год», а также два кортика: с рукояткой черного цвета с гравированной надписью «1941 год» и с рукояткой серебристого цвета с немецкими гравированными иероглифами. На сегодняшний день криминалистами проводится экспертиза на исследование холодного оружия.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстана. Проводятся все необходимые оперативные и следственные мероприятия по установлению происхождения оружия и цели хранения.

Сотрудниками полиции на постоянной основе проводится работа по предупреждению преступлений с применением огнестрельного оружия и по изъятию незаконно хранящегося оружия. В 2017 году в Восточно-Казахстанской области изъято 200 единиц незаконного хранящегося оружия, в том числе 20 нарезных и 141 гладкоствольное оружие.

Фото пресс-служба ДВД ВКО


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