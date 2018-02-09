Предположительно пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП в Алматы

В Алматы произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дорожный инцидент произошел в районе пр. Рыскулова и ул. Бокейханова. Автобус, BMW оранжевого цвета, ГАЗель и Opel ехали на восток и проехали мост. По словам водителей, на встречную полосу вылетел неуправляемый серебристый BMW. Сначала иномарка зацепила мусоровоз, затем ее отбросило на ГАЗель и Opel, в конце концов автомобиль врезался задней частью в оранжевый BMW, "впечатав" его в автобус. У иномарки повредился бак и дорогу залило бензином. Пожарные смыли топливо с проезжей части.

По словам очевидцев, водитель серебристого BMW был пьян. В салоне автомобиля была обнаружена банка пива. Водитель был доставлен на экспертизу.

В ДТП пострадала водитель оранжевой BMW, однако от госпитализации она отказалась.