Предположительно пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП в Алматы
Водитель был доставлен на экспертизу.
В Алматы произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Дорожный инцидент произошел в районе пр. Рыскулова и ул. Бокейханова. Автобус, BMW оранжевого цвета, ГАЗель и Opel ехали на восток и проехали мост. По словам водителей, на встречную полосу вылетел неуправляемый серебристый BMW. Сначала иномарка зацепила мусоровоз, затем ее отбросило на ГАЗель и Opel, в конце концов автомобиль врезался задней частью в оранжевый BMW, "впечатав" его в автобус. У иномарки повредился бак и дорогу залило бензином. Пожарные смыли топливо с проезжей части.
По словам очевидцев, водитель серебристого BMW был пьян. В салоне автомобиля была обнаружена банка пива. Водитель был доставлен на экспертизу.
В ДТП пострадала водитель оранжевой BMW, однако от госпитализации она отказалась.
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