Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Предположительно пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП в Алматы

9 февраля 2018, 13:26

Водитель был доставлен на экспертизу.

В Алматы произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дорожный инцидент произошел в районе пр. Рыскулова и ул. Бокейханова. Автобус, BMW оранжевого цвета, ГАЗель и Opel ехали на восток и проехали мост. По словам водителей, на встречную полосу вылетел неуправляемый серебристый BMW. Сначала иномарка зацепила мусоровоз, затем ее отбросило на ГАЗель и Opel, в конце концов автомобиль врезался задней частью в оранжевый BMW, "впечатав" его в автобус. У иномарки повредился бак и дорогу залило бензином. Пожарные смыли топливо с проезжей части.

По словам очевидцев, водитель серебристого BMW был пьян. В салоне автомобиля была обнаружена банка пива. Водитель был доставлен на экспертизу.

В ДТП пострадала водитель оранжевой BMW, однако от госпитализации она отказалась.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...