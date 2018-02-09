Болельщики из Казахстана приехали в Пхенчхан поддержать свои команды

Поддержать свои команды на Олимпиаде, пожить в атмосфере спортивного праздника в столице Олимпийских Игр летят сотни тысяч туристов со всего мира. Чтобы поддержать сборную Казахстана, развевать бирюзовый флаг и прокричать «Алга Казахстан» в Пхенчхан отправились более 500 болельщиков, передает Zakon.kz.

Стоимость туров для казахстанских болельщиков от официального сертифицированного туроператора начинается от 1500$, при этом перелет не входит в стоимость. К примеру, тур с размещением в Канныне, включающий билеты на Церемонию открытия и еще на пять видов соревнований начинается от 4440$. Билеты у туроператора приобрели около 200 казахстанцев.

«Я еду на Олимпиаду, потому что сам занимаюсь спортом, бегом на длинные дистанции. Мы собрались большой делегацией и все будем болеть за наших. Обязательно посетим Церемонию открытия и все состязания, где будут соревноваться наши казахстанские спортсмены. Надеемся увидеть, как наши завоюют золотую медаль, а лучше несколько. В первую очередь, болею за Полторанина, надеюсь, у него все получится. Верю в Галину Вишневскую, возможно, и у ребят в могуле все получится. Мы, в свою очередь, будем активно болеть за наших», - поделился Зият Молдабаев.

Большинство казахстанцев предпочло купить билеты на игры через интернет и отправиться самостоятельно.

«Я купил билет на самолет за 200 тыс. тенге, билеты на недорогие виды спорта и забронировал место в хостеле. Билеты на церемонию открытия не брал, слишком дорого. Вся поездка мне обойдется в 1500$, не считая личных расходов», - поделился Рустам.

Казахстанские болельщики прибыли в столицу Олимпийских игр в полной амуниции.

«Поездку на олимпиаду мне подарили родители на день рождения. Я благодарна им за предоставленную возможность поболеть за наших. Мне кажется, когда свои приезжают болеть за своих, это стимулирует спортсменов выступать лучше. Было бы хорошо, если каждый казахстанец мог бы себе позволить такую поездку. Если не получилось приехать, то, думаю, поболеть за наших нужно у экранов телевизора. Билет на открытие я не смогла купить, дороговато. Пойду на прыжки с трамплина и другие виды спорта, если удастся купить билеты. Главное, конечно, не победа, а участие, но мне кажется, наши спортсмены привезут несколько медалей. Золото у нас точно будет, я в это верю».

Болельщики ждут от олимпийцев медали. И верят, в то, что наши спортсмены выступят достойно.

«Мне всегда было интересно посмотреть Олимпиаду. Это будут мои вторые Олимпийские игры. Первый раз я видела игры в 1980 году. Мы тогда выступали на церемониях открытия и закрытия. Хочется, чтобы наши заняли места, выступили достойно. Сейчас хорошо развивается спорт, наши спортсмены привозят медали с чемпионатов мира и азиатских игр. Надеюсь, что наши в этот раз завоюют золото. Лыжники повторят успех Смирнова. Будем ждать от них медали», - сказала Карлыгаш апай.

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