О чем говорил Сагинтаев на расширенном заседании правительства

Сегодня в Астане проходит расширенное заседание правительства РК с участием президента Нурсултана Назарбаева. На заседании об итогах работы за 2017 год рассказал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт primeminister.kz.

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По его словам, последние 10 лет Казахстан развивался под давлением внешних шоков и мировой турбулентности. Это непростые времена быстрых и кардинальных перемен. Тем не менее наша страна избежала драматических сценариев только благодаря своевременным решениям президента.

Стратегия 2050

Ответом на мировой финансовый кризис 2007–2009 годов стала программа форсированной инновационной индустриализации, вторую пятилетку которой Казахстан сейчас реализует.

В условиях внешних шоков 2014–2015 годов президент инициировал масштабный план инфраструктурного развития «Нұрлы жол». Для укрепления государства и выполнения «Стратегии-2050» в глобальной реальности Нурсултан Назарбаев выдвинул пять институциональных реформ и План нации «100 конкретных шагов» по их реализации. На новом этапе развития мировой экономики и глобальных изменений в начале 2017 года также был объявлен курс Третьей модернизации Казахстана, поставлены четкие задачи обновления в политической, экономической и духовной сферах.

Принципиальное значение имеет программная статья президента «Рухани жаңғыру», поскольку формирование новых поколений казахстанцев с современным мышлением является решающим фактором конкурентоспособности страны в XXI веке. Успешная реализация нового Послания о Четвертой промышленной революции поставит Казахстан в ряд развитых государств, решающих сложнейшие вопросы передовой мировой повестки дня.

Бакытжан Сагинтаев отметил, что Нурсултан Назарбаев всегда точно предвидел предстоящие вызовы. На опережение давал правительству и акимам стратегические установки и поручения. Благодаря формуле «кризис как шанс», Казахстан в трудные моменты всегда мобилизовывался и выходил из испытаний окрепшим, с новыми планами и уверенно смотрящим вперед. Именно исполнение решений президента позволило добиться в прошлом году конкретных результатов.

Главные из них:

Экономика вышла на устойчивую траекторию развития, что подтверждается международными рейтинговыми агентствами, дающими стране стабильный прогноз. Рост ВВП составил 4%. 60% роста обеспечено за счет несырьевых секторов. Это принципиальный момент, поскольку показывает устойчивость экономики и изменение её структуры. Внешнеторговый оборот увеличился на 25% до $69,5 млрд. Инвестиции в основной капитал выросли на 5,5%, в том числе частные инвестиции — на 6,9%.

Улучшилась макроэкономическая ситуация. Инфляция снижена до 7,1%. На безопасном уровне обеспечена устойчивость государственных финансов. Госдолг не превышает 26% к ВВП. Поступления в республиканский бюджет выросли на 26,3%.

В полном объеме выполнены все социальные обязательства государства. По поручению президента увеличены базовые социальные пособия. Размеры трудовых пенсий повышены до 20%, единовременных пособий на рождение детей — на 27%. Уровень безработицы составил 4,9%.

Важным международным событием года стало проведение выставки «Экспо-2017 — Энергия будущего», которую посетило почти 4 млн человек. Выставка имела большой мультипликативный эффект на развитие малого и среднего бизнеса, торговли, продвижение зеленых технологий. Таким образом, План нации и все программы сработали.

Премьер-министр подробнее остановился на наиболее значимых их эффектах на экономику.

План нации «100 конкретных шагов» находится в зоне особого внимания правительства. За три года его реализации принято 74 закона и более 500 нормативных правовых актов, отвечающих задачам нового этапа государственного строительства. Начиная с момента исполнения Плана, всего выполнено 55 шагов.

Первая реформа — формирование профессионального государственного аппарата. Переход на карьерную модель госслужбы дал равные возможности служащим в продвижении по компетентности. Проведена комплексная аттестация государственных служащих. Начата апробация новой системы оплаты труда по результатам.

Вторая реформа — обеспечение верховенства закона. Осуществлен переход от пятиступенчатой системы правосудия к трехзвенной, что обеспечивает своевременность защиты прав граждан и бизнеса. Повышено качество требований к судейскому корпусу, усилена их подотчетность. Созданы судопроизводство по инвестиционным спорам, Международный арбитражный центр МФЦА. Создана местная полицейская служба и общественные советы по рассмотрению жалоб граждан на действия полицейских.

Третья реформа — индустриализация и экономический рост, основанный на диверсификации. Антимонопольное законодательство приведено в соответствие со стандартами ОЭСР. В строительной отрасли сокращен процесс получения разрешений, вводятся Еврокоды, отменены устаревшие СНИПы. Принят новый Кодекс «О недрах и недропользовании». Начата реализация проекта БАКАД. Создан Международный финансовый центр «Астана». Принят новый Трудовой кодекс. Усилена адресность социальной помощи. Введено единое пособие для малообеспеченных семей. Вступили в действие новые Налоговый и Таможенный кодексы. Налоговая реформа увеличит поступления в бюджет в 2018 г. на 90 млрд тг, а в трехлетнем бюджете — на 300 млрд тг.

Четвертая реформа — идентичность и единство. Институционально укреплена Ассамблея народа Казахстана. Созданы новые социальные лифты для молодежи. Выстроена работа по продвижению идеи «Общества всеобщего труда».

Пятая реформа — формирование подотчетного государства. Создан институт общественных советов и ежегодных отчетов перед населением. Внедрена новая модель контроля и аудита использования бюджетных средств. Реализуется закон по вопросам развития местного самоуправления. Начата передача функций госорганов в конкурентную среду и саморегулируемым организациям. Внедрено «открытое правительство». Корпорация «Правительство для граждан» оказала 64 млн услуг. Все эти шаги имеют важнейшее значение для создания новой модели экономики и ее устойчивого развития в долгосрочный период. Госпрограмма индустриально-инновационного развития — основной инструмент диверсификации и повышения конкурентоспособности промышленности. С 2010 года введено 1148 новых проектов на 6 трлн тг. Создано 107 тысяч постоянных рабочих мест. Произошел переход к производству продукции более высоких переделов. Начат выпуск новых, ранее не производившихся высокотехнологичных товаров на экспорт, среди них локомотивы, электровозы, пассажирские вагоны, автомобили, горнорудное и нефтегазовое оборудование.

Значительный рост достигнут в фармацевтике, автомобилестроении, электротехническом машиностроении, химической промышленности, производстве продуктов питания. В результате вклад обрабатывающего сектора в промышленность увеличился с 31% в 2010 году до 40% в 2017 году. Выросла производительность труда. Каждый работник стал производить в среднем на $10 тысяч больше. В 2017 году темпы роста обрабатывающей промышленности достигли своего пятилетнего максимума — 5,1%. Введено 120 проектов на 1,5 трлн тг инвестиций и создано 10 тыс. постоянных рабочих мест. Такие же темпы мы намерены обеспечить и в этом году. Экспорт несырьевых товаров вырос на 22%. География поставок охватила 122 страны. Казахстан сегодня экспортирует более 800 товаров обрабатывающего сектора.

Правительство развернуло активную работу по реализации инициированной президентом программы «Цифровой Казахстан». К 2022 году все населенные пункты страны будут обеспечены широкополосным доступом к Интернету. Принят план по обучению и подготовке кадров для цифровой экономики и цифровой грамотности населения. Разработаны меры по технологическому перевооружению базовых отраслей и внедрению элементов Индустрии 4.0. на первых 500 промышленных предприятиях. Начато создание модельных цифровых фабрик на базе флагманов нашей промышленности — ERG, «Казцинк», ArcelorMittal, «Казахмыс», «Казатомпром». Подготовлены законодательные нормы по развитию электронной коммерции, индустрии венчурного финансирования, ИТ-отрасли в целом. Утверждена концепция развития «умных городов». До конца года будут реализованы пилотные проекты в каждом регионе.

Привлечение инвестиций

Благодаря личной вовлеченности президента, за годы Независимости в страну привлечено порядка $300 млрд прямых иностранных инвестиций и Казахстан является лидером в регионе по этому показателю. На сегодня изменилась структура притока инвестиций. 25% иностранных инвестиций направляется в обрабатывающую промышленность. В несырьевые сектора — порядка 50%. В страну идет новая волна иностранных инвестиций. Расширение проекта «Тенгиз» с инвестициями компании Chevron в $37 млрд не имеет на сегодня подобных аналогов в мире. На контроле правительства находится реализация договоренностей президента с Китаем, Россией, США, Японией, Южной Кореей, Ираном, Турцией и другими странами, по развитию производственных мощностей на общую сумму порядка $50 млрд.

Государственная программа «Нұрлы жол»

Благодаря масштабному строительству транспортной, индустриальной и социальной инфраструктуры по программе ежегодно создается не менее 100 тысяч рабочих мест.

Во-первых, создана современная сеть автомобильных дорог. За 2015–2017 годы построено 2000 км автомагистралей, соединивших Астану со всеми регионами страны по лучевому принципу. В 2017 году строительство и реконструкция велась на 4000 км автодорог. Открыто движение на 600 км. В 2018 году будут завершены свыше 500 км автодорог. В соответствии с новым Посланием президента особое внимание будет уделено развитию местных дорог. Объем их финансирования будет доведен до 150 млрд тг, что улучшит качество жизни в городах и аулах. Во-вторых, модернизирована и расширена железнодорожная и авиационная инфраструктура. За три года построено 1376 км железных дорог, увеличивших пропускную способность и скорость перевозки товаров на новые рынки сбыта. Проведена реконструкция взлетно-посадочных полос большинства аэропортов и пассажирских терминалов страны. В Астане построены новые железнодорожный вокзал и Международный терминал аэропорта. В-третьих, реализуется транзитный потенциал страны как транспортно-логистического хаба в Центральной Евразии. Полностью завершено строительство казахстанского участка Международного коридора «Западная Европа — Западный Китай». Это — 2857 км. Магистраль охватывает свыше 240 населенных пунктов 5 областей с общей численностью около 5,5 млн чел., и уже дает свои эффекты для развития экономики. Так, грузооборот между регионами увеличился в 2,5 раза, транзитные автоперевозки — в 3 раза. Среднегодовой эффект от проекта на сегодня составляет порядка 180 млрд тг и с каждым годом будет расти.

Построены новые логистические хабы на Востоке и Западе страны, а также совместный казахстанско-китайский логистический терминал в морском порту Ляньюньган. Начата работа по наполнению грузопотоками Транскаспийского международного транспортного маршрута, с учетом завершения железнодорожного участка «Карс — Ахалкалаки» между Турцией и Грузией. В результате объем транзитных грузов вырос на 20% до 18 млн тонн. Доходы от транзитных перевозок составили 353 млрд тг. Задача — довести к 2020 году прибыль от всех видов транзита до $5 млрд и транзит до 2 млн контейнеров из Китая в Европу.

Программа «Нұрлы жер»

С первых дней Независимости, президент уделяет особое внимание обеспечению казахстанцев качественным и доступным жильем. За эти годы построено порядка 130 млн м2 жилья, обеспечив миллион двести тысяч семей. В 2017 году сданы в эксплуатацию рекордные 11,2 млн м2 жилья. Более 100 тыс. семей получили новое жилье. Отрадно, что сейчас в строительстве жилья доминируют негосударственные средства — их 84%. На 1 бюджетный тг привлечено 5,4 тг частных инвестиций. Масштабное жилищное строительство дало мультипликативный эффект стройиндустрии. Объем производства стройматериалов составил более 440 млрд тг.

АПК

Повышена эффективность мер господдержки. Пересмотрены 65 видов субсидий и расширен охват ими субъектов АПК. Объем поддержки АПК в 2017 году увеличился на 18% и составил 260 млрд тг. Разработаны Карты агропереработки в разрезе областей. Инвестиции в основной капитал увеличились на 30%. В 2017 году Казахстаном полностью получен статус зоны свободной от ящура, что дает возможность нашей животноводческой продукции выйти на новые рынки. Благодаря личным договоренностям президента с лидерами Китая, Узбекистана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана рынки этих стран открылись для экспорта казахстанской продукции. Например, экспорт только в Китай вырос на 30%. Всего же, экспорт сельхозпродукции и продуктов его переработки вырос на 10%. В результате принятых мер, рост валовой продукции сельского хозяйства составил 2,9%, продуктов питания — более 4%.

Программа продуктивной занятости и развития предпринимательства

За первый год ее участниками стало свыше 570 тысяч человек, из них 315 тысяч устроены на постоянные рабочие места, в том числе 136 тысяч человек на новые рабочие места. Исполнено поручение президента по введению бесплатного профтехобразования для молодежи. К обучению приступила дополнительно 21 тысяча молодых людей. Для поддержки частного бизнеса произведено решительное дерегулирование, принят новый Предпринимательский кодекс. Разрешительные документы сокращены в 3 раза, проверки в 4 раза. Поддержку получили 192 тыс. субъектов бизнеса на сумму 286 млрд тг. Улучшены условия по развитию ГЧП. Всего заключено 160 договоров на 146 млрд тг. Принятые меры позволили увеличить выпуск продукции малого и среднего бизнеса на 29%, а доля МСБ в экономике достигла почти 27%.

Фото: primeminister.kz