Президент министру Касымбеку: Это минус тебе в работе

Для чего министерство? Для того, чтобы контролировать расход государственных денег – Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев раскритиковал работу министра по инвестициям и развития по ремонту и строительству автомобильных дорог во время расширенного заседания правительства. Он сказал, что отсутствие контроля использования денег в этом направлении – минус министру, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что строительство автодорог – великое дело, которое будет работать на будущие поколения. Но на повестке все еще стоит вопрос качества дорог и прозрачности использования бюджетных средств на эти цели. В пример, привел недавний скандал, связанный с руководством «КазАвтоДор».

«Из-за таких безобразий сегодня задержали почти все руководство «КазАвтоДор» и его региональных филиалов, не за хорошие дела конечно. Это говорит о том, что выявили серьезные недостатки как в руководстве, исполнение средств, так и по качествам дорог. Нужно менять. (далее президент обращается к Мамину – от авт) Смотри вместе с Касымбекам, который не смотрел за этим вопросом. Почему так? «КазАвтоДор» в этом министерстве», - сказал президент.

Министр ответил, что «КазАвтоДор» - это республиканское предприятие, которое не занимается строительством автодорог республиканского значения, а занимается обслуживанием, содержанием. Но сейчас руководство проходит судебные процессы в связи с коррупционными нарушениями.

«Норматив давно устарел, норматив. Надо смотреть текущее состояние дорог, а не нормативы. В одно время детсады как дворцы строили, также. Как у государства деньги появляются, аппетиты возрастают до небес. Для чего министерство? Для того, чтобы контролировать расход государственных денег. Это минус тебе (Касымбек – от авт.) в работе. Надо менять подходы в работе улучшению качества дорог (…). Расходы. Аскар Узакпаевич, не первоочередные республиканские дороги можно перенаправить на межрегиональные дороги. (…) Надо подключить областные возможности бюджета. За все отвечает Касымбек», - сказал глава государства.

Министр ответил, что в связи с поручением президента его ведомством был пересмотрен бюджет, который выделяется акиматами на реконструкцию местных сетей дорог.

«Сегодня 30 млрд предусмотрено в текущем бюджете специально акиматы выделяют 60 млрд. Вы поручили довести до 150 млрд. сегодня мы с акиматами договорились – 60 млрд доп выделяем, 30 млрд правительство и акиматы 30 и в дальшейшем будем 150 выделять ежегодно. 50% правительство, и 50% акимат. Тем самым мы в этом году планируем 4000 км местных дорог обойти разными видами ремонта, и довести до уровня 90% хорошего состояния в ближайшей 3-4 летней перспективе», - сказал Касымбек.

Нурсултан Назарбаев в своей речи сообщил, что на строительство и реконструкцию автомобильных дорог за последние 3 года выделено 630 млрд тенге. Касымбек добавил, что в общей сложности Казахстан имеет почти 50% дорог после реконструкции. А на данный момент еще 25% проходят этап реконструкции. Это 5300 км.

«Остальные 30% дорог будут охвачены капитальным ремонтом, в целом до 2020 года вся честь республиканских автодорог будут в хорошем состоянии», - заключил Касымбек.

Татьяна Ковалева, Астана

Фото: youtube.