Второе замечание получил министр финансов от Назарбаева

Сегодня на расширенном заседании правительства Нурсултан Назарбаев сделал еще одно замечание министру финансов Бахыту Султанову, сообщает Zakon.kz.

"Я поручил провести масштабную ревизию контроль-надзорных функций, сокращение численности проверяющих. В налоговых органах вы должны сократить определенное количество людей. Конкретно вы докладывались, что 600 человек. Сейчас говорите, что сокращать не будете – переведете их на другие. На сколько оправдано?" - задался вопросом Нурсултан Назарбаев.

"Нурсултан Абишевич, мы действительно обещали на 37,5 процентов сократить проверки. Мы перевыполнили - на 45 процентов: налоговые и таможенные проверки были сокращены. Но эти проверяющие были переведены на другие направления. Стоят задачи по усилению, у нас открывается сейчас казахстанско-узбекская граница, здесь перешли по некоторым постам на круглосуточный контроль, поэтому перевели часть людей сюда. Основную часть проверяющих также мы переводим на решение задач по экспортному контролю. Сократим конкретно на 600 человек количество проверяющих, но перенесем в эти направления", - сказал Бахыт Султанов.

Президент Казахстана сказал, что сегодня в слайде были хорошие показатели по таможенному оформлению, если сократить по всем другим делам.

"Выполняй. Я тебе делаю второе замечание сегодня, третье – может быть последним. Занимайся", - сказал глава государства.

Нурсултан Назарбаев поручил правительству навести порядок в этом вопросе.

Напомним, заседание 2017 года продолжалось рекордных 3,5 часа. Запоминающимися стали высказывания главы государства в защиту председателя Нацбанка РК Данияра Акишева. Под критику президента попали некоторые акимы, которые не работают в рамках ГЧП, и министры. Так, Назарбаев подчеркнул, что министр финансов Бахыт Султанов должен экономить средства. Он также сообщил, что третье предупреждение будет плачевным.