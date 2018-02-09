В РК рассмотрят вопрос подчинения нацкомпаний правительству

На расширенном заседании правительства с участием Главы государства Нурсултан Назарбаев поручил рассмотреть вопрос подчинения национальных компаний правительству РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Задача фонда (Самрук-Казына) в целом - увеличение стоимости активов, эффективно управляя и инвестируя их. Фонд не должен тратить несвойственные функции, под которые создаются целые структуры, набирается куча людей с большими окладами. Умирзак Естаевич (Шукеев) начал работу по трансформации фонда, надо ее продолжить», - сказал он.

По его словам, ожидаемые результаты действующей программы в основном носят процедурный характер от этой трансформации.

«Я участвовал в том первом совещании с участием иностранцев, корифеев этого дела. Столько было сказано. Ахметжан Смагулович (Есимов), я вас туда отправил, чтобы вы разобрались со всем этим, и мне доложите, что нам надо дальше делать», - пояснил Н. Назарбаев.

«Работу фонда надо поставить на совершенно другую стезю. Поручаю вынести на рассмотрение совета по управлению фондом скорректированную стратегию программы трансформации фонда. Как будем дальше развивать? Будем развивать или будем национальные компании напрямую подчинять правительству, как это раньше было. Надо посмотреть, если нужно», - заключил Глава государства.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: Kagro.kz