Утверждено положение государственного учреждения «Комитет транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» и его территориальных подразделений

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 995 «Некоторые вопросы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» утверждены: 1) Положение республиканского государственного учреждения «Комитет транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 1 к приказу; 2) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Акмолинской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 2 к приказу; 3) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Мангистауской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 3 к приказу; 4) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Актюбинской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 4 к приказу; 5) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по городу Астане» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 5 к приказу; 6) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Атырауской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 6 к приказу; 7) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Восточно-Казахстанской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 7 к приказу; 8) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по городу Алматы» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 8 к приказу; 9) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Жамбылской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 9 к приказу; 10) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Западно-Казахстанской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 10 к приказу; 11) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Карагандинской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 11 к приказу; 12) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Костанайской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 12 к приказу; 13) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Кызылординской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 13 к приказу; 14) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Павлодарской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 14 к приказу; 15) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Северо-Казахстанской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 15 к приказу; 16) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Алматинской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 16 к приказу; 17) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Южно-Казахстанской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 17 к приказу; 18) Положение республиканского государственного учреждения «Морская администрация портов Актау и Баутино» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 18 к приказу. В частности, Комитет имеет территориальные органы и организаций согласно приложению к положению. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. Комитет является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, печать и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, счета в органах казначейства. Комитет вступает в гражданско-правовые отношения от своего имени. Комитет по вопросам своей компетенции принимает решения, оформляемые приказами Председателя. Структура и штатная численность Комитета утверждается ответственным секретарем Министерства по согласованию с Министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее - Министр). Полное наименование Комитета: на государственном языке - «Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлiгiнiң Көлiк комитетi» республикалық мемлекеттiк мекемесi; на русском языке - республиканское государственное учреждение «Комитет транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан». Местонахождение Комитета: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, 32/1, здание «Транспорт Тауэр». Настоящее Положение является учредительным документом Комитета. Финансирование деятельности Комитета осуществляется из республиканского бюджета. Комитет не вступает в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Комитета. В случае предоставления Комитету прав по осуществлению деятельности, приносящей доходы, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход республиканского бюджета. Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.