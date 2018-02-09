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Утверждено положение государственного учреждения «Комитет транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» и его территориальных подразделений

Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 января 2018 года № 63 «Об утверждении положений государственного учреждения «Комитет транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» и его территориальных подразделений»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 995 «Некоторые вопросы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» утверждены:

1) Положение республиканского государственного учреждения «Комитет транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 1 к приказу;

2) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Акмолинской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 2 к приказу;

3) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Мангистауской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 3 к приказу;

4) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Актюбинской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 4 к приказу;

5) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по городу Астане» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 5 к приказу;

6) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Атырауской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 6 к приказу;

7) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Восточно-Казахстанской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 7 к приказу;

8) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по городу Алматы» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 8 к приказу;

9) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Жамбылской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 9 к приказу;

10) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Западно-Казахстанской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 10 к приказу;

11) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Карагандинской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 11 к приказу;

12) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Костанайской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 12 к приказу;

13) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Кызылординской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 13 к приказу;

14) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Павлодарской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 14 к приказу;

15) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Северо-Казахстанской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 15 к приказу;

16) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Алматинской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 16 к приказу;

17) Положение республиканского государственного учреждения «Инспекция транспортного контроля по Южно-Казахстанской области» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 17 к приказу;

18) Положение республиканского государственного учреждения «Морская администрация портов Актау и Баутино» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению 18 к приказу.

В частности, Комитет имеет территориальные органы и организаций согласно приложению к положению.

Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

Комитет является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, печать и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, счета в органах казначейства.

Комитет вступает в гражданско-правовые отношения от своего имени.

Комитет по вопросам своей компетенции принимает решения, оформляемые приказами Председателя.

Структура и штатная численность Комитета утверждается ответственным секретарем Министерства по согласованию с Министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее - Министр).

Полное наименование Комитета:

на государственном языке - «Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлiгiнiң Көлiк комитетi» республикалық мемлекеттiк мекемесi;

на русском языке - республиканское государственное учреждение «Комитет транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан».

Местонахождение Комитета: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, 32/1, здание «Транспорт Тауэр».

Настоящее Положение является учредительным документом Комитета.

Финансирование деятельности Комитета осуществляется из республиканского бюджета.

Комитет не вступает в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Комитета.

В случае предоставления Комитету прав по осуществлению деятельности, приносящей доходы, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход республиканского бюджета.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

 

9 февраля 2018, 13:59
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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