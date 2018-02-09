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Назарбаев Дуйсеновой: Тамара, что случилось? Или ты устала?

9 февраля 2018, 14:04

Я на протяжении пяти лет говорю о проблеме с самозанятыми. Давал конкретные поручения. Однако ими никто предметно не занимается - Н. Назарбаев.

На расширенном заседании правительства с участием главы государства Нурсултан Назарбаев поднял вопрос по работе с формализацией самозанятых в РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Министру (труда и социальной защиты населения РК) Дуйсеновой я несколько раз говорил. Что случилось, Тамара, скажи? Или ты устала на этой работе? - сказал он.

При этом президент отметил, что нам пришлось отложить внедрение обязательного социально-медицинского страхования.

«Основная причина - проблема вовлечения так называемого самозанятого населения. Они не платят налогов, короче говоря, находятся в тени. Я неоднократно на протяжении как минимум пяти лет говорю об этом. Давал конкретные поручения. Однако ими никто предметно не занимается», - подчеркнул Н. Назарбаев.

Заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев пояснил, что всю информационную систему по ОСМС и распределение с учетом регистрации «мы включили в законодательную работу».

«Вы в послании отметили, мы должны провести весной этого года. И с учетом программы массовой занятости и поддержки предпринимательства, мы хотели бы попробовать взять у вас раннее обязательство, что ОСМС мы сдвинем на один год, и хотим начать в 2019 году вместо 2020 года», - указал он.

«Когда?» - уточнил глава государства.

«В 2019 году хотим ОСМС. По закону мы перенесли с вашего согласия на 1 января 2020 год», - заключил Е. Досаев.

Ксения Давыдова, Астана


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