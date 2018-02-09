Злоупотреблением процессуальными правами (Ахметов Д.Г., Партнер, Международная юридическая фирма Integrites Kazakhstan)

Злоупотреблением процессуальными правами

Ахметов Думан Габбасович

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Данная информация составлена исключительно как общее руководство и не может быть использована как специализированное правовое заключение.

В настоящее время одним из дискуссионных вопросов в гражданском процессуальном праве является тема злоупотребления процессуальными правами участниками процесса. В науке гражданского процесса данная проблематика изучена в определённой мере, о чем свидетельствуют исследования ряда ученных. Полагаем, что с практической точки зрения данная тема также взывает немалый интерес, поскольку напрямую связана с ходом гражданского процесса и отправлением правосудия в целом.

В первую очередь, следует отметить, что гражданское процессуальное законодательство Республики Казахстана не содержит определения злоупотребления процессуальным правом. Законодатель лишь возлагает на участников процесса обязанность добросовестно пользоваться своими процессуальными правами, не злоупотреблять и не нарушать прав и интересов других лиц, а также не допускать затягивание сроков рассмотрения и разрешения гражданского дела (ч.1 ст.46 ГПК РК).

Анализ приведенной нормы закона позволяет сформулировать определение злоупотребления процессуальными правами. И так, злоупотребление процессуальными правами можно определить, как действия либо бездействия лица, направленные на нарушение прав и интересов других лиц, участвующих в деле, сопряженные с воспрепятствованием своевременному рассмотрению и правильному разрешению гражданского дела.

Злоупотребление процессуальными правами характеризуется рядом признаков.

Во-первых, речь идет о недобросовестном использовании лицом предоставленных законом процессуальных прав. В настоящем случае следует говорить об умышленных недобросовестных действиях либо бездействиях со стороны участника процесса.

Во-вторых, злоупотребление процессуальными правами создает видимость реализации того или иного процессуального права, которое формально выглядит как правомерное действие. Однако, в конечном счете такие действия направлены на противоправный результат, который может выражаться в нарушении прав и интересов других участников процесса и воспрепятствованию судопроизводству в целом.

В-третьих, злоупотребление тем или иным процессуальным правом, является сложнодоказуемым, поскольку по формальным признакам лицо реализует обеспеченное процессуальным законом право и усмотреть явный противоправный умысел порой становится затруднительным.

В-четвертых, злоупотребление процессуальными правами всегда сопряжено с нарушением частных и публичных интересов.

В-пятых, злоупотребление может быть выражено в активных действиях участника процесса либо в бездействие.

В-шестых, злоупотребление процессуальными правами направлено против основных целей и задач гражданского судопроизводства, т.е. против защиты и восстановления нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, государства и юридических лиц, правильного и своевременного рассмотрения, и разрешения гражданских дел.

Злоупотребление процессуальными правами может быть проиллюстрировано множеством практических примеров.

Одним из основных примеров может быть злоупотребление правом на подачу иска. В этом случае можно говорить о подаче необоснованных исков, подаче параллельных либо встречных исков. При подаче необоснованных исков истец заранее знает о проигрышном исходе дела, однако идет на это намеренно, например, для того что бы получить обеспечительные меры против ответчика, его активов либо выиграть время. Параллельные иски, как правило, подаются, чтобы приостановить основное разбирательство по делу, для установления тех или иных обстоятельств для их дальнейшего использования в другом суде либо для изменения подсудности дела.

Злоупотребление правом на подачу ходатайств и заявлений также является ярким примером злоупотребления процессуальным правом. К примеру, процессуальный закон позволяет лицам, участвующем в деле заявлять отводы составу суда. Как правило, такое ходатайство на время парализует рассмотрение дела до его рассмотрения, что может предоставить те или иные выгоды лицу, заявившему отвод. Другим примером может послужить привлечение в процесс третьего лица, что также может затянуть рассмотрение гражданского дела.

Бездействия участников процесса иногда можно также квалифицировать как злоупотребление. Такие действия могут быть выражены в неявке в судебное заседание, непредставлении возражений либо доказательств.

Следующим примером может быть злоупотребление правом на обоснование своей позиции по делу. Иногда встречаются случаи, когда лицо умышленно приводит объяснения в обосновании свой позиции, которые не относятся к делу либо старается ввести суд в заблуждение, что в конечном итоге может привести к дополнительному исследованию материалов и затягиванию рассмотрения дела.

Безусловно, широко распространено злоупотребление правом на обжалование судебных актов. Лица могут обжаловать определения суда, рассмотрение которых требует приостановления судебного разбирательства либо решение суда первой инстанции, что не позволяет вступить судебному акту в законную силу.

На практике встречаются и другие примеры злоупотребления процессуальными правами. Множественность процессуальных прав, предоставленных лицам, участвующих в деле, позволяет использовать широкий инструментарий злоупотребления такими правами.

В заключении хотелось бы немного остановиться на проблематике противодействия злоупотреблению процессуальными правами. В целях недопущения препятствованию отправления правосудия должны быть выработаны те или иные меры противодействия злоупотреблению процессуальными правами.

На сегодняшний день эта работа затруднена тем, что в законодательстве отсутствует четкое определение злоупотребления процессуальными правами, а отсутствие характеристик злоупотребления приводит к затруднению в доказывании и квалификации тех или иных действий либо бездействий участников процесса. В конечном итоге, данные пробелы могут привести к судебной ошибке, поскольку разрешение вопросов, связанных со злоупотреблением процессуальными правами, разрешаются судом по собственному усмотрению.