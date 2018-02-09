В Армении назвали расизмом призыв Алиева «вернуть Ереван»

МИД Армении обвинил руководство Азербайджана в расизме, после того как президент Ильхам Алиев призвал вернуть исторические земли, в том числе Ереван. Об этом говорится в поступившем в РБК официальном сообщении.

«Вчерашние заявления президента Азербайджана, государства появившегося на политической карте мира лишь 100 лет назад, о территориальных претензиях к Армении не новость. Эти заявления в совокупности с неоднократными декларациями о том, что армяне всего мира — враги Азербайджана номер один, в очередной раз демонстрируют всю расистскую сущность правящего режима Баку», — сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

По его мнению, «бравирование Ильхама Алиева на посвященном ему же самому собрании преследует цель прикрыть провалы внешней политики, а также ухудшающуюся день ото дня социально-экономическую ситуацию в стране».

Ранее, 8 февраля, президент Азербайджана, ​выступая на съезде правящей партии «Йени Азербайджан», заявил, что Ереван является «исторической землей» азербайджанцев, а потому политической и стратегической целью является возвращение в этот город.

«Хочу отметить, что мы не должны забывать о своих исторических землях. В дальнейшем это должно быть одним из направлений нашей деятельности. Наши исторические земли — Иреванское ханство, Зенгезур (Сюникская область Армении. — РБК), Гейче (озеро Севан на территории Армении. — РБК), об этом должно знать как наше молодое поколение, так и весь мир», — отметил Алиев.

Алиев неоднократно уже заявлял о планах вернуть Ереван. Так, в декабре 2015 года он сказал, что «азербайджанцы намерены вернуться в Ереван мирным путем», и добавил, что жители Армении в силу непростых экономических условий покидают страну, а население Азербайджана увеличивается.

После этого вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов назвал заявление Алиева «неграмотным, глупым, бессмысленным и смешным». По его словам, «неприемлемо, когда в XXI веке президент одной страны выражает территориальные претензии к соседней стране». Он посоветовал сопредседателям минской группы ОБСЕ обратить внимание на слова Алиева.

Авторы: Ольга Агеева, Владислав Гордеев

Фото: Thierry Roge / ZUNA / ТАСС