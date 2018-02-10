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За 3 года в Казахстане за коррупцию осуждено более 2,5 тысяч человек

10 февраля 2018, 00:00

За этот период возмещено порядка 17 миллиардов тенге нанесенного ими ущерба

В Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК была проведена встреча с начальником управления профилактики коррупции столичного департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Рахматуллиным А.Р. и с председателем Президиума Республиканского общественного объединения «Контртеррористический комитет» Уразбаевым А. З, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД РК.

Рахматуллин А.Р. выступил перед сотрудниками с темой «Борьба с коррупцией и верховенство закона, озвученные в Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции". Он отметил, что проводится большая работа по борьбе с коррупцией. Только за 3 последних года осуждено за коррупцию более 2,5 тысячи лиц, включая топ-чиновников и руководителей госкомпаний.

За этот период возмещено порядка 17 миллиардов тенге нанесенного ими ущерба.

Докладчик акцентировал внимание слушателей на важность цифровизации процессов в госорганах, включая их взаимодействие с населением и бизнесом.

Уразбаев А. З. отметил, что пути формирования антитеррористического сознания заложены в патриотическом воспитании, знании истории своей Родины, любовь к своей земле, к своему аулу, городу, региону.

Фото: КЧС МВД


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