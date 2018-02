В НАСА отказались от Falcon Heavy

SpaceX предлагала НАСА и ВВС США использовать первый пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy для бесплатного запуска научной или военной полезной нагрузки, сообщает в своей колонке на The Hill бывший заместитель администратора НАСА Лори Гарвер.

По ее словам, НАСА усмотрело в коммерческом использовании Falcon Heavy конкуренцию и отказалось от предложения SpaceX. В своем Twitter Гарвер сообщила, что ранее, беседуя с представителями НАСА, она часто слышала скептические высказывания о Falcon Heavy.

I'm sure not. I don't know 1st hand or know about the reasons. The reaction to FH at NASA when I was there was often "never going to happen" https://t.co/tcKcpel3RT