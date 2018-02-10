На соревнованиях в Алматы беркут покалечил хаски

Огромной территории городского ипподрома для охотников и их крылатых питомцев оказалось недостаточно.

Соревнования беркутчи в Алматы отметились кровавой бойней - хищная птица вместо специальной шкуры, вцепилась в собаку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Хаски в итоге лишился почки, а беркут - когтя. Огромной территории городского ипподрома для охотников и их крылатых питомцев оказалось недостаточно. Хотя и в этом организаторы видят позитив - интерес к культурному наследию, говорят, возрождается.

Охотник-кусбеги Ерсултан - самый юный из участников. Ему 12 лет, и всего на год младше его крылатый подопечный. Уже 4 увлекательных сезона они проводят вместе.

«Птицу зовут Даул. Когда дует сильный ветер, он словно источает энергию. Ест мясо, Кормим ежедневно в перерывах между полетами», - сказал Ерсултан Жумагул.

В первый день 45 беркутчи, прибывшие из семи регионов страны, состязались в охоте на приманку и в зове на руку. Городские просторы вольнолюбивых хищников явно смутили, учитывая, что часть из них выбыла из соревнований. Один из беркутов и вовсе травмировался, вступив в схватку с дворовой собакой.

«Как всякий хищник беркут постоянно находится в поисках добычи. В этот раз так и произошло. Вцепившись в схватке с собакой он лишился когтя. Это печально», - отметил Медет Шалипов.

Помимо беркутов в соревнованиях участвуют ястребы, соколы и сапсаны. В стране не так много беркутчи и вся помощь поступающая от областных управлений спорта ограничивается лишь расходами на дорогу.

«Беркут украшает наш флаг, считаю, этой птице необходимо придать особый статус. Для этого требуется помощь государства. В стране, где проживает 18 миллионов человек, насчитывается всего 100 беркутчи. В 2007 году мы были в Англии. Они со своими птицами свободно перемещаются по всей Европе. У нас все иначе. Мы даже внутри своей страны до недавнего времени испытывали с этим трудности», - сказал исполнительный директор федерации «КЫРАН»Багдат Муптекекызы.

В полуфинале начнётся охота на лис и зайцев. Соревнования завершатся 10 февраля.

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