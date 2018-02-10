Instagram не допустит слежки за пользователями

Популярное фотоприложение, видимо, не хочет, чтобы сохранялись "истории" пользователей, сообщает Life.ru.

"Инстаграм" добавил новую функцию, которая поможет пользователям узнать о заинтересованных ими людях. Теперь, если на телефоне сделать скриншот "истории", пользователь получит уведомление об этом, сообщает The Next Web.

Владелец "истории" будет тут же осведомлён о том, что кто-то сделал скриншот публикации. Причём "Инстаграм" пришлёт конкретное имя пользователя. Функция работает и в обратную сторону — наблюдатели будут предупреждены, что об их действиях узнает автор "истории". "Инстаграм" не объясняет, с какой целью была внедрена данная функция. Скорее всего, "истории" рассматриваются как мимолётный жанр, то есть они должны бесследно исчезнуть спустя 24 часа.

Впрочем, пользователи приложения уже придумали, как обойти защиту. Один из них рассказал, что если открыть "историю", перевести смартфон в авиарежим и сделать скриншот, то "Инстаграм" не будет фиксировать действия пользователя.